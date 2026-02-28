Viikonlopun sää vaihtelevaa

Sää on tänä viikonloppuna hyvin vaihtelevaa koko maassa. Pitkän kylmän jakson jälkeen Suomi on palannut lounaanpuoleisten ilmavirtausten piiriin, mikä merkitsee vaihtelevaa säätä ja nollan molemmin puolin sahaavia lämpötiloja, kertoo Foreca.

Vuoroin jäätyvä ja sulava vesi johtaa pahimmillaan erittäin liukkaisiin olosuhteisiin. Viikonlopun ajan Suomen yli liikkuu ajoittain pilvisyys- ja sadealueita, ja niiden väliin mahtuu aurinkoisempiakin hetkiä. Päivälämpötilat kohoavat osassa maata plussan puolelle, mutta nollaraja vaihtelee päivästä toiseen.

Lauantaina alkupäivän aikana hajanainen, kapea lumisadealue liikkuu Lapin yli itään. Muualla maassa sää on pääosin poutainen. Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta, kun taas pohjoisessa sää selkenee lännestä alkaen päivän mittaan. Lapin sateet väistyvät iltapäivään mennessä.

Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 1–5 astetta, pohjoisessa 1–9 astetta pakkasta. Yöllä lämpötila pysyy etelässä paikoin nollan yläpuolella, mutta muualla pakkasta on 1–10 astetta ja Lapissa 10–20 astetta. Erityisesti maan keskiosassa märät tienpinnat ja kevyen liikenteen väylät jäätyvät lauantain vastaisena yönä. Tämä heikentää ajokeliä ja lisää liukastumisriskiä.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu uusi matalapaineen keskus pilvisyys- ja sadealueineen. Etelässä sateet tulevat enimmäkseen vetenä, mutta keskiosassa olomuoto muuttuu rännäksi ja lumeksi. Pohjoisessa sää on poutainen ja monin paikoin selkeä.

Lunta kertyy sunnuntain aikana 2–5 senttimetriä. Runsaimmin sitä odotetaan Satakunnasta Pirkanmaan yli Keski-Suomeen ulottuvalle vyöhykkeelle. Päivälämpötila on sunnuntaina etelä- ja keskiosassa -2 asteesta +3 asteeseen. Pohjoisessa pakkasta on 2–12 astetta.

Sään voimakas vaihtelu lisää viikonloppuna keliriskejä. Kun päivisin sulavat pinnat jäätyvät öisin uudelleen, seurauksena voi olla laajoja ja vaikeasti havaittavia jääpintoja. Erityisesti autoilijoiden on syytä varautua vaihtuviin hankaliin olosuhteisiin.