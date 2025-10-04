Viikonlopun sää jatkuu paikoin tuulisena

Tänään lauantaina ja huomenna sunnuntaina säästä ennustetaan tuulista etenkin merialueilla.
Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan tuulivaroitus on voimassa kaikilla merialueilla. Voimakkaimmillaan tuuli on Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämeren eteläosassa sekä Selkämeren pohjoisosassa, joissa tuulen nopeus voi puuskissa olla jopa 19 metriä sekunnissa.
Ajankohtaiset varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta.
Tuuli voi olla mahdollisesti vaarallista huviveneille.
Aallokkovaroitus on voimassa Pohjois-Itämeren itäosassa, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämeren eteläosassa ja Selkämeren pohjoisosassa. Merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä.
Ilmatieteen laitoksen mukaan aallokko aiheuttaa vaikeuksia ja vaaratilanteita meriliikenteelle.
Tänään lauantaina tuulivaroitus on myös voimassa lounaisen Suomen rannikkoalueilla. Tuuli voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa lyhytaikaisia sähkökatkoksia.
Tuulten taustalla on Humberto-hurrikaanin jäänteiden saapuminen Suomen ylle, kertoo Ilmatieteen laitos. Atlantin yllä trooppisena hirmumyrskynä alkanut Humberto on muuttunut matalapaineeksi, joka tuo Suomeen epävakaista säätä.