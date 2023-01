Viikonlopuksi luvassa runsaita vesi- ja räntäsateita

Viikonlopusta on tulossa pilvinen ja sateinen, Foreca ennustaa.

Perjantaina Suomessa on vallinnut eteläinen ilmavirtaus, ja sää on enimmäkseen lauhaa ja pilvistä. Päivällä on tullut paikoin heikkoja lumisateita tai tihkua. Runsaampi vesi- ja lumisadealue leviää lounaasta iltapäivällä ja illalla maan etelä- ja keskiosaan.

Lämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosissa 1-3 plussa-asteen välillä. Länsi-ja Pohjois-Lapissa lukemat liikkuvat nollan ja kymmenen pakkasasteen välillä.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittain vettä ja räntää, pohjoisessa myös lunta. Poutaisinta on Lapin luoteisosassa, jossa pilvipeitekin voi rakoilla. Etelätuuli on kohtalaista maan etelä- ja itäosassa, länsirannikolla ja pohjoisessa tuulee heikommin ja suunta vaihtelee.

Päivälämpötila on nollan ja neljän plussa-asteen välillä. Lapissa lämpötilat liikkuvat laajalti nollan ja kahdeksan pakkasasteen välillä. Käsivarressa pakkanen voi kiristyä 15 asteeseen.

Sunnuntaina lounaasta leviää Forecan ennusteen mukaan paikoin runsaitakin vesi- ja lumisateita Suomeen, ja sää pysyy enimmäkseen pilvisenä. Pohjoisessa sateet ovat aluksi heikompia ja paikallisia, mutta iltaa kohti lumi- ja räntäsade yleistyvät. Etelänpuoleinen tuuli on monin paikoin kohtalaista.

Sunnuntain päivälämpötila on nollan ja neljän plussa-asteen välillä. Keski-Lapissa lukemat liikkuvat nollan ja kymmenen pakkasasteen välillä. Pohjois-Lapissa pakkanen voi kiristyä jopa noin 20 asteeseen.