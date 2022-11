Viikonloppuna tulossa lumisateita osassa maata

Viikonlopun aikana Suomi on korkeapaineen reuna-alueella.

– Etelästä pääseekin leviämään meille lumisateita. Viikonlopun lumikertymät jäävät kuitenkin suuressa osassa maata pieniksi, mutta paikallisesti lunta voi tulla maan etelä- ja länsiosassa tämän hetken ennusteen mukaan 5–10 senttimetriä. Pohjoisen pakkaset heikkenevät entisestään, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Pilvisen perjantain aikana on voinut tulla lumisateita etenkin maan länsi- ja pohjoisosissa. Lauantain vastaisena yönä jäävät pakkaset maltilliseksi.

– Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen 1–6 pakkasastetta, maan itä- ja pohjoisosassa 4–10 pakkasastetta. Aivan idässä voi olla vähän yli 10 pakkasastetta, sanoo Latvala.

Lauantaina koko maassa on heikkoa pakkasta ja sää on enimmäkseen pilvinen. Uudellamaalla ja Lounais-Suomen rannikkoalueilla ollaan nollan tienoilla, kun taas maan itäosissa on 5-10 astetta pakkasta. Lumisateita on tulossa osaan maata.

– Lauantain aluksi sateet jäävät vielä vähiin, mutta lauantaina illalla etelästä lähestyy jo hajanainen sadealue. Sunnuntain vastaiseksi yöksi lumisateita leviää tämänhetkisen ennusteen mukaan paikoin maan etelä- ja länsiosaan, etenkin Uudeltamaalta Satakuntaan ja Pirkanmaalle yltävälle alueelle.

Sunnuntain vastaisena yönä lämpötilat eivät juuri muutu lauantain päivälukemista. Sunnuntaina pilvipeite voi paikoin rakoilla ja osassa maata sataa lunta. Päivänlämpötila on enimmäkseen 0–6 pakkasastetta, mutta maan itäosissa ja Itä-Lapissa pakkanen on 4–10 astetta.

– Lumisateita tulee päivän aikana monin paikoin maan etelä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla asti. Sadealueen tarkka sijainti voi kuitenkin vielä muuttua, joten etenkin maan etelä- ja keskiosassa voi varautua heikkoon lumisateeseen viikonlopun aikana.