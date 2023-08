Viikonloppuna sadekuuroja, ehkä jopa hellettäkin

Sääennusteet povaavat lähiajoille niin aurinkoa kuin sadekuurojakin, kertoo Foreca.

– Yksittäisillä havaintoasemilla lämpötila voi käväistä jopa hellelukemissa, mutta laajemmin päivälämpötilat ovat lähiaikoina suuressa osassa maata 20–24 asteen tienoilla, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo.

Lauantaina pilvisyys on vaihtelevaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa laajalti 19-24 astetta, Lapissa 16-20 astetta.

– Eniten kuurosateita on odotettavissa päivällä Lapissa. Paikallisesti sadekuuroja tulee myös ainakin maan itäosassa ja länsirannikolla, Rinne sanoo.

Sunnuntain vastaiseksi yöksi sää selkenee suuressa osassa maata. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa.

– Vaikka pääosassa maata on sunnuntaina poutaista, paikoin tulee edelleen sadekuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20–24 astetta, vaikka paikallisesti etelässä hellerajakin voi rikkoutua. Lapissa on 16–20 astetta, Rinne ennustaa.

Foreca kertoo, että perseidien tähdenlentoja voi lähiöinä nähdä taivaalla. Parasta havaintoaikaa ovat yöt elokuun 10. ja 14. päivän välillä, erityisesti sunnuntain aamuyö 13. elokuuta, jolloin tunnin aikana on mahdollista nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa.

Parven tähdenlentoja voi nähdä 24. elokuuta saakka.