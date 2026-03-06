Viikonloppuna on kaunis kevät, +10 astetta rikki

Öisin suuressa osassa maata on vielä pakkasta, mutta siitä huolimatta kevät saapuu jo rytinällä. Kevään ensimmäinen 10 astetta mitattiin perjantaina kolmen aikoihin Hämeenlinnan Katisten mittausasemalla, kertoo Foreca.

Viikonlopuksi tuulen suunta kääntyy Suomessa niin, että tuuli alkaa puhaltaa Suomeen Norjan vuoriston yli Föhn-tuulena. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, maan pohjoisosan yli liikkuu hajanaisia sekaolomuotoisia sateita sekä lauantaina että sunnuntaina. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kuitenkin puuskaista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lämpötilat nousevat sekä lauantaina että sunnuntaina koko maassa plussan puolelle. Lämpimintä sää on maan etelä- ja länsiosassa, varsinkin Lounais-Suomessa. Lämpötilat nousevat etelässä ja lännessä yleisesti 5 asteen yläpuolelle, jopa +10 asteen lukeman saavuttaminen uudelleen on mahdollista. Idässä ja pohjoisessa päivälämpötila ovat 1–7 asteessa.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF julkaisi perjantaina vuodenaikaennusteen, joka ulottuu huhtikuusta kesäkuuhun. Ennusteen mukaan kevät ja alkukesä ovat ajankohtaan nähden lämpimät, ja terminen kevät saattaakin edetä nopeammin kesää kohti kuin tavanomaisena vuonna.

Vuodenaikaisennusteen mukaan huhti-kesäkuun jakso on tavanomaista lämpimämpi niin Suomessa kuin suuressa osassa Eurooppaa. Huhti-kesäkuun yhteenlaskettu sademäärä on ennusteen mukaan lähellä ajankohdan keskiarvon luokkaa, mutta kallistuen hitusen pikemmin vähäsateiseen kuin sateiseen päin.