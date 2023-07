Viikko alkaa sateisena – sitten voi tulla lämmin käänne

Matalapaineet hallitsevat Suomen säätä myös heinäkuun viimeisellä viikolla, kertoo Foreca. Viikon lopulla sää voi kuitenkin lämmetä merkittävästi. Sateita on odotettavissa päivittäin jossain päin maata.

Maanantaina Suomi jakautuu pilviseen ja sateiseen pohjoiseen ja melko aurinkoiseen etelään. Sateet ovat runsaita etenkin idässä, sateisimmilla alueilla on myös varsin viileää. Etelässä lämpötila on noin 22 astetta.

Tiistaina maan itäosan sateet paikallistuvat. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee maan keskivaiheilla, illaksi eteläosaan saapuu sadekuuroja tuova rintama.

Keskiviikkona ukkoskuuroja on odotettavissa maan länsiosasta keskivaiheille sekä Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Etelän aurinkoisilla alueilla ollaan 20-23 asteen välillä, Lapissakin ylletään jo 15 asteen tienoille.

Torstaina sateet ovat voimakkaimmillaan Lapissa, etelän sadekuurot jäävät hyvin paikallisiksi ja heikoiksi. Lämpötila kohoaa pohjoisessakin jo 17 ja 21 asteen välille.

Loppuviikolle ennustemallit ovat väläytelleet voimakkaamman matalapaineen mahdollisuutta. Ennuste on epävarma, mutta perjantaiksi voi maan keskiosaan levitä runsaitakin sateita. Matalapaine syvenee edetessään ja lauantaina runsaat sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Tuulesta odotetaan navakkaa suuressa osassa maata.

Matalapaine voi tuottaa myös lämpimän käänteen. Mikäli sen reitti on ennustetun kaltainen, voi se nykäistä etelästä lämpimämpää ilmaa Suomen ylle. Lauantaina maan eteläosissa voidaan jo lähestyä hellerajaa.

Sunnuntain säästä ennustetaan poutaista ja lämmintä tuulten heikkenemisen myötä. Etelän lämpötila voi nousta hellerajan yläpuolelle ja suuressa osassa muutakin maata lämpötila on 20 ja 23 asteen välillä. Pohjoiseen on odotettavissa paikallista sadekuurojen jatkumista. Loppuviikon ennuste on kuitenkin vielä hyvin epävarma.