Irlannin perustulokokeilussa taiteilijat saivat 1300 euroa kuukaudessa ilman erillisiä ehtoja. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Vihreistä ehdotetaan uutta perustulokokeilua – kansanedustaja muistuttaa miten kävi viime kerralla

  • Julkaistu 05.01.2026 | 17:23
  • Päivitetty 05.01.2026 | 17:23
  • Politiikka
Aiempi kokeilu paransi ihmisten tyytyväisyyttä elämäänsä, mutta ei työllisyyttä.
Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen esittää, että seuraavalla hallituskaudella Suomessa toteutettaisiin uusi perustulokokeilu.

Hän viittaa Irlannin tuoreisiin tuloksiin. Irlanti kokeili vuosina 2022–25 perustuloa noin 2000 taiteilijalle. Kokeilussa mukana olleet taiteilijat saivat 1300 euroa kuussa ilman erillisiä ehtoja.

– Irlannin perustulokokeilun kokemukset ovat rohkaisevia sekä osallistuneiden ihmisten että yhteiskunnan kannalta. Kokeiluun osallistuneiden ihmisten hyvinvointi parani, ja he pystyivät keskittymään taiteen tekemiseen paremmin – ja tienaamaan sillä enemmän, kertoo Tynkkynen tiedotteessa.

Kokeilu maksoi Irlannin valtiolle noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvaneiden verotulojen ja muissa sosiaalimenoissa saatujen säästöjen takia vuotuinen nettokustannus oli runsaat 20 miljoonaa euroa.

Suomessa kokeiltiin perustuloa vuosina 2017–18. Vaikka kokeilu tuotti hyödyllistä tietoa, se oli Tynkkysen mielestä toteutustavaltaan ja laajuudeltaan liian niukka, jotta sen perusteella olisi voinut vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Siksi Tynkkynen katsoo, että Suomessa on nyt uuden perustulokokeilun aika.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa ei yllätä, että vihreissä on kaivettu esiin puolueen ennenkin kannattama perustulo.

– Perustuloa on tosin jo kokeiltu Suomessa. Tutkitusti stressi väheni, kun vastikkeetonta, muiden ahkerien suomalaisten maksamaa verorahaa oli enemmän käytössä. Työllisyys ei sekään kyllä kokeilulla parantunut, Wallinheimo kommentoi X:ssä.

Uusimmat
