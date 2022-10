Vihreiden ryhmyri ottaisi tavoitteeksi pienydinvoimalan jo tällä vuosikymmenellä

Fortum kertoi maanantaina käynnistävänsä selvityksen, jonka tarkoituksena on tutkia edellytyksiä uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi.

Sarjatuotetun pienydinvoiman puolesta pitkään liputtanut kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne (vihr.) sanoo tervehtivänsä uutista ilolla, ja toivoo vauhtia lainsäädännön kehittämiseen.

– Päästötöntä sähköä ja lämpöä tarvitaan tulevaisuudessa paljon lisää. Sarjatuotettu pienydinvoima on erittäin lupaava keino vastata kasvavaan puhtaan energian tarpeeseen, ja on hienoa kuulla, että alan yrityskentästä löytyy haluja panostaa siihen, Harjanne sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa, että ydinvoiman etuja ovat korkea energiatiheys ja siitä seuraava materiaalitehokkuus ja vähäinen maa-alan tarve.

– Lisäksi kyky tuottaa energiaa tasaisesti sekä globaali skaalautuvuus tekevät ydinvoimasta lupaavan teknologian osana kestävää energiataloutta vinhasti nousevan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalla. Sarjatuotanto avittaa taloudellisuudessa ja pienempien reaktorien turvallisuus on teknisesti yksinkertaisempaa toteuttaa.

Harjanteen mukaan pienydinvoima on kärsinyt muna-kana-haasteesta.

– Yrityksiä on huolettanut epävarmuus politiikasta, ja poliitikkoja jarruttanut kaupallisten hankkeiden puute. Ajatus on sitten ollut, että pienydinvoima on jokin tulevien vuosikymmenten asia. Aikataulu on kuitenkin pitkälti omasta tekemisestä kiinni. Itse näen aivan mahdollisena ja perusteltuna tavoitteena, että ensimmäinen modulaarinen reaktori käynnistyisi täällä jo tällä vuosikymmenellä, hän sanoo.

Harjanne toteaa, että jo valmiiksi korkea ydinvoiman kannatus Suomessa on noussut ennätyslukemiin, ja esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston enemmistö olisi vaalikonevastausten perusteella valmis hyväksymään pienydinvoimaa Helsinkiin.

– Maailmalla on jo pitkällä useita kehityshankkeita, joiden tavoiteaikataulut sijoittuvat 2020-luvulle. Lainsäädäntötyö ottaa aikansa, mutta sitä on hyvät perusteet vauhdittaa. Myös vihreiden poliittinen tavoiteohjelma linjaa tarpeesta kehittää lainsäädäntöä pienreaktorit huomioiden. Samalla on hyvä, että etsitään reittejä edetä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa, Harjanne sanoo.

Harjanne on aiemmin ollut mukana Helsingissä pienydinvoimaa puoltavassa valtuustoaloitteessa vuonna 2017 ja tehnyt eduskunnassa aiheesta vuonna 2019 toimenpidealoitteen kansanedustaja Heikki Vestmanin (kok.) kanssa.

– Seuraava etappi on sitten saada lapio maahan ja konkreettista hanketta käyntiin, Harjanne sanoo.