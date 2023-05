Vihreiden pj-ehdokkaat sallisivat kovien huumeiden käytön

Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta olisivat valmiita dekriminalisoimaan kovatkin huumeet. Sen sijaan väkevien alkoholijuomien myyntiä he eivät sallisi ruokakauppoihin. Hyrkkö ja Virta kommentoivat kantojaan Verkkouutisten Sanna Ukkolan haastattelussa.

– Tämä on ollut vihreiden kanta jo tosi pitkään, että huumeiden käyttäjiä ei pitäisi rangaista. Me olemme Suomessa joutuneet sellaisten lukujen valoon. Me olemme Euroopan huippumaa nuorten huumekuolemissa. Se on minusta järkyttävä osoitus siitä, että tämä meidän rankaisukeskeinen huumausainepolitiikka ei kerta kaikkiaan toimi, Saara Hyrkkö perustelee.

Sofia Virta kertoo vastustaneensa dekriminalisaatiota tehdessään mielenterveys- ja päihdetyötä. Hänen kantansa on muuttunut viimeisen neljän vuoden aikana.

– En ole löytänyt toista ratkaisua siihen miten voisimme yrittää helpottaa sitä tilannetta siinä, että ihmiset saisivat helpommin apua. Jos on jokin muu malli, millä on osoitettu, että tämä vaikuttaa paremmin, että Suomessa huumeiden käyttö vähenee, huumekuolemat vähenevät ja siitä koituvat haitat vähenevät, niin sitten, hän toteaa.

Hyrkkö ei kannata viinien vapauttamista ruokakauppojen myytäviksi. Tätä hän perustelee sosiaali- ja terveysalan kriisillä: Suomen ei Hyrkön mukaan kannata riskeerata lisähaittojen ilmenemistä.

– En näe, että viinien tuominen ruokakauppoihin ratkaisisi mitään sellaista ongelmaa, jonka vuoksi kannattaisi ottaa sitä riskiä, hän toteaa.

Virta vapauttaisi viinit mutta ei väkevämpiä alkoholijuomia. Hän kuitenkin toteaa, ettei tämä tällä hetkellä ole käytännössä mahdollista. Alkon monopoli ei olisi perusteltu ilman viinejä, hän sanoo.

Sensitiivisyyslukijoille kannatusta

Molemmat ehdokkaat sanovat, että sukupuolia on olemassa yli kaksi. Niiden tarkka lukumäärä ei ole heidän mukaansa määriteltävissä. Molemmat myös kannattavat kolmannen juridisen sukupuolen käyttöönottoa.

Kummankin ehdokkaan mielestä on hyvä, että kirjallisuudessa hyödynnetään niin sanottuja sensitiivisyyslukijoita eli henkilöitä, jotka katsovat, ettei kirjoissa ole ärsyttävyyksiä herkille ihmisille. Virta toteaa asian olevan hyväksyttävää myös ilman kirjailijan hyväksyntää.

– Ajattelen, että siinä ei ole mitään pahaa, että me tässä yhteiskunnassa pyrimme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, mihin jokainen voi mahtua, ja missä jokainen voi kokea, että se mitä lukee on sensitiivistä, hän kommentoi.

