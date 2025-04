Viestien lähettäminen hätänumeroon helpottuu

Tekstiviestin lähettäminen hätänumeroon helpottuu, Hätäkeskuslaitos kertoo tiedotteessa.

Hätänumeroon 112 on voinut lähettää tekstiviestejä vuodesta 2017 lähtien. Viestien lähettäminen on ollut mahdollista vain sellaisesta puhelinnumerosta, joka on rekisteröity palveluun etukäteen.

Nyt tilanteeseen on tulossa muutos, ja 28. kesäkuuta 2025 lähtien tekstiviestejä voi lähettää hätänumeroon kaikista puhelinnumeroista.

Hätäkeskuslaitoksen kehittämispäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan hätätekstiviesti on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta.

– Hätätekstiviestipalvelu on kehitetty ensisijaisesti erityisryhmien palvelun turvaamiseksi kiireellisissä hätätilanteissa. Rekisteröintivelvoitteen poistuminen tuo hetkellisesti parannusta hätänumeron esteettömyyteen.

Vuonna 2027 Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Euroopan unionin esteettömyysdirektiiviin perustuvan palvelun, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tekstin (Real-Time-Text, RTT) hätäilmoituksen yhteydessä.

– Kyseessä on puhelimissa oleva reaaliaikaisen tekstin ominaisuus, joka mahdollistaa tekstin kirjoittamisen puhelun aikana. 112 RTT:ssä teksti näkyy kirjain kerrallaan hätäkeskuksen ja avuntarvitsijan välillä. Myös äänet kuuluvat vastaanottajalle RTT-puhelussa, kuvailee Hopearuoho.

LUE MYÖS:

Viestisi voivat vuotaa ulkopuolisille: Nämä ovat sovellusten vaaranpaikat