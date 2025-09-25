Verkkouutiset

Puolustusministeriön pääovi Helsingissä 2017. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

”Viesti on psykologinen” – näin palvelunestohyökkäyksiin tulisi suhtautua

Kansanedustaja Jarno Limnéll korostaa, että hyökkääjän tavoite on horjuttaa luottamusta.
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll korostaa, että Suomeen kohdistuneet palvelunestohyökkäykset ”eivät pyri murtamaan järjestelmiä vaan mieliä”. Kyberturvallisuusasioihin perehtynyt Limnéll toteaa viestipalvelu X:ssä, että kyse on informaatiovaikuttamisesta.

Palvelunestohyökkäysten tavoitteena on horjuttaa luottamusta ja pyrkiä luomaan mielikuvaa haavoittuvuudesta.

Eilen keskiviikkona puolustusministeriö tiedotti verkkosivuilleen kohdistuneesta palvelunestohyökkäyksestä. Ylen mukaan kyseessä on venäläinen hakkeriryhmä.

Limnéllin mukaan palvelunestohyökkäysten voima ”on vain siinä, että niistä syntyy otsikoita”.

– Todellisuudessa vaikutus on hetkellinen – viesti on psykologinen, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéll katsoo, että Suomen vastaus tilanteeseen on yksiselitteinen: palvelut palautuvat, päätöksenteko jatkuu ja luottamus pysyy.

