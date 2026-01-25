Videot USA:n ampumisesta: Mitä harmaatakkinen ICE-agentti tekee?

37-vuotiaan Alex Prettin kuolemaan johtaneet tapahtumat Yhdysvaltain Minneapoliksessa ovat yhä epäselviä. Tilanteesta julkisuuteen ilmaantuneet videot näyttäisivät kuitenkin osoittavan, ettei kaikki mennyt ohjeiden mukaisesti.
Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n agentti ampui Prettin eilen launtaina laajojen ICE-vastaisten protestien yhteydessä. CNN:n vahvistamissa kahdessa videossa näkyy, kuinka harmaatakkinen ICE-agentti takavarikoi Prettiltä käsiaseen juuri ennen ensimmäisten laukausten ampumista.
Videoilla poliisien kuullaan huutavan ”hänellä on ase”, kun agentti työntää kätensä Prettin vyötärölle samalla kun useat poliisit yrittävät ottaa hänet hallintaansa. Vain hieman yli sekunnin kuluttua siitä, kun poliisi nousee esiin ase kädessään, kuuluu laukaus, jota seuraa videoiden mukaan ainakin yhdeksän muuta.
Kolmannella Oliver Alexanderin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka tilanteessa mukana ollut ICE-agentti epähuomiossa tarttuu toisen agentin vasempaan käteen, joka luulee, että joku on viemässä häneltä virka-asetta. Alexander tulkitsee, että tämä agentti olisi koetussa uhkatilanteessa ampunut ensimmäisen laukauksen.
Videoista huolimatta ampumiseen johtaneen tilanteen kokonaiskuva jatkuu epäselvänä.
🧵The final agent to enter the frame approaches the agent who fired the shots from behind. During this approach, he accidentally grabs the other agent’s left arm. This leads the agent to believe that someone is trying to grab his weapon, causing him to discharge the first shot. pic.twitter.com/32405ZR1GE
