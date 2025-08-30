Video paljasti sotarikoksen: Venäläiset ampuivat vanhuksen kotipihalleen

Venäläissotilaat syyllistyivät torstaina sotarikokseen ampuessaan iäkkään miehen tämän kotipihalleen, kertoo Ukrainska Pravda.

Sotarikoksen sai tallennettua nauhalle Ukrainan armeijan drooni. Tapauksesta tiedotti ensimmäisenä Ukrainan kansalliskaartin 1. armeijakunta, joka tunnetaan myös Azov-prikaatina.

Pokrovskin lähettyvillä Itä-Ukrainassa kuvatulla videolla näkyy, kuinka siviilivaatteisiin pukeutunut iäkäs mies ammutaan pihalleen. Mies oli selvästi siviili, eikä hän kantanut asetta.

Armeijakunnan tiedotteen mukaan kyseessä oli selvä Geneven sopimuksen rikkomus.

– Tämä on jälleen kerran yksi todiste siitä, että venäläisille lakia tai moraalia ei ole olemassa, tiedotteessa todetaan.

Armeijakunta kertoo, että sotarikokseen syyllistyneet venäläissotilaat kuuluivat 5. erillisen moottorikivääriprikaatin 95. erilliseen kiväärirykmenttiin.

Aiemmin elokuussa Kyiv Post uutisoi kahden 95. rykmentin pataljoonankomentajan kadonneen sen jälkeen, kun he valittivat rykmentin komentajien määräävän toivottomia hyökkäyksiä, myyvän huumeita, varastavan omaisuutta ja valtion varoja sekä kiduttavan sotilaita, jotka eivät halua hyökätä.

Kesäkuussa yksikössä palvellut sotamies Roman Okuntsov päätyi Ukrainan sotavangiksi ja kertoi, että rahojen kiristäminen onkin yksikössä arkipäivää.

Marraskuussa 2024 Radio Liberty taas uutisoi, että rykmentin haavoittuneita sotilaita määrättiin hyökkäämään loukkaantumisista huolimatta. Samaan aikaan yksikön komentajat yrittivät piilotella tappioita ja varastivat sotilaidensa rahoja.

Yksikön juuret ovat Kreml-mielisessä Oplot-prikaatissa, joka perustettiin Donetskissa vuonna 2014. Tuolloin yksikkö oli mukana perustamassa Venäjän tukemaa ”Donetskin kansantasavaltaa”.

Aerial reconnaissance by Ukraine’s 1st Azov Corps documented another Russian war crime on August 28 in Donetsk region. Footage shows a soldier of Russia’s 95th Separate Rifle Regiment shooting an unarmed elderly civilian outside his home in Pokrovsk district. The victim was… pic.twitter.com/Z11otNjdgN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025