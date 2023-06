Video paljastaa: Venäläiset miinoittivat joen

Dnepr-joen vetäytyvä vesi on paljastanut, että venäläiset ovat miinoittaneet koko joen pohjan miehitetyssä Enerhodarissa.

Asia ilmenee paikallisten asukkaiden kuvaamasta videosta, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa. Venäläisten PDM-1m-miinat ovat paljastuneet veden alta siksi, että joen vesi on vetäytynyt viime aikoina.

Videon perusteella miehittäjät ovat kätkeneet miinoja sekä joen pohjaan että rannoille.

Miinoituksen tarkoituksena arvellaan olevan Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisen vaikeuttaminen.

Residents of Russian-occupied Enerhodar recorded videos of the receding Dnipro river. It exposed that Russians have been mining the whole area with PDM-1m mines which are designed to repel amphibious attacks.

Source: https://t.co/8kOuuY9bCW#Ukraine #Enerhodar #Zaporizhzhia pic.twitter.com/yli86SUZde

— (((Tendar))) (@Tendar) June 12, 2023