Video näyttää: Ukrainan lentäjät harjoittelevat F-16-hävittäjillä

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto antoi elokuussa luvan lähettää Ukrainan tueksi F-16-hävittäjiä Tanskasta ja Alankomaista.

Yli kymmenen maan koalitio on aloittanut ukrainalaisten lentäjien kouluttamisen Tanskassa. Sen odotetaan kestävän ensi vuoden alkuun asti. F-16-hävittäjät on määrä toimittaa, kun lentäjien koulutusohjelma on saatu päätökseen.

Alankomailla on tällä hetkellä käytössä 24 F-16-konetta, jotka ovat maan puolustusministeriön mukaan poistumassa käytöstä ensi vuoden puolella. Tämän lisäksi 18 myynnissä olevasta hävittäjästä 12 on alustavasti varattu.

Ukrainan ilmavoimat esittelee lentäjien koulutusta julkaisemallaan videolla. Ilmavoimien tiedottaja Juri Ignatin mukaan simulaattorien avulla länsimaisten hävittäjien koulutus sujuu erityisen nopeasti.

Ukrainalaislentäjä sanoo kaikkien ymmärtävän tarpeen oppia pikaisesti F-16-koneen yksityiskohdat ja sen asejärjestelmien käytön. Simulaattoriin voidaan ladata realistisia karttoja Ukrainan eri osista.

– Lentäjät pystyvät näin ollen harjoittelemaan tutun maaston yllä, Ignat toteaa.

