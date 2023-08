Video näyttää: Miehittäjän joukot kokoontuivat rannalle – sitten iski HIMARS

Venäjän joukot saivat Business Insiderin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tällä viikolla tärkeän opin sodasta: Suuriin avoimiin tiloihin ei pidä kokoontua.

Ukraina tiedotti tiistaina HIMARS-iskusta, joka tuhosi jopa 200 hyökkääjän sotilasta. Iskun kerrotaan tapahtuneen Dzharylhachin saarella Hersonin alueen rannikon lähistöllä.

Maan asevoimien valvonnassa toimiva kansallinen vastarintakeskus julkaisi Facebook-sivullaan lennokin kuvaaman videon iskusta. Video osoittaa, että Venäjän joukot vain seisoskelivat ja venyttelivät avoimessa rantamaisemassa.

– On typerää koota joukot Ukrainan iskuetäisyydelle. En tiedä, kuvittelivatko he olevansa riittävän kaukana iskuetäisyydeltä, mutta ilmiselvästi he eivät sitä olleet, Duken yliopiston apulaisprofessori Simon Miles sanoo.

Yhdysvaltain merijalkaväen eversti (evp.), Amerikkalaisen ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin (CSIS) vanhempi neuvonantaja Mark Cancian sanoo, että saari sijaitsee noin 65 kilometrin päässä rintamalinjasta. HIMARS:n iskuetäisyys on noin 80 kilometriä.

Raketinheittimet sijaitsevat yleensä hieman varsinaisen rintamalinjan takana, mikä on voinut luoda turvallisuudentunnetta Venäjän joukoille.

– Ukrainalaiset joko siirsivät HIMARSin lähemmäs tai keksivät sijoittaa sen saarelle tai proomulle, jolla se saataisiin kantomatkan päähän, Cancian sanoo.

– Oppitunti venäläisille: Vastustajanne on älykäs. Älkää tehkö liian tiukkoja etäisyyslaskelmia, hän jatkaa.

Saarella on sijainnut Venäjän harjoitusalue, johon joukkoja on siirretty lepäämään rintamalta. Nyt se on Milesin mukaan mennyttä.

– Tällä tulee olemaan melko voimakkaita vaikutuksia pitkällä aikavälillä, hän toteaa.