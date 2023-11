Video näyttää kymmeniä autoja Murmanskin alueella, 300 ihmisen väitetään odottavan Suomeen tuloa

Murmanskin alueen kuvernööri Andrei Tšibis on jakanut Telegramissa videon (alla), jossa näkyy tien varsilla keskellä pimeää metsämaisemaa pysäköityinä kymmeniä autoja. Välissä kävelee puhelimiaan näpytteleviä ihmisiä. Yhden auton katolla on useita polkupyöriä.

Myös kuvia turvapaikanhakijoiden teltoista jakaneen Tšibisin mukaan ihmiset odottavat pääsyä Suomen rajan yli Kantalahdessa.

Hän väittää, että rajavyöhykkeellä on jumissa 300 ihmistä kymmenestä eri maasta, ja käynnissä on ”humanitaarinen kriisi”, jossa Suomi on luonut ”ruuhkaa keinotekoisesti”.

Kantalahdesta on Sallaan noin 175 kilometriä. Venäjän hybridioperaatiossa Suomesta on hakenut turvapaikkaa pelkästään tämän kuun aikana noin 500 henkilöä.

About 300 people from 10 countries have been waiting at the Salla border crossing point between Russia and Finland – Murmansk region governor.

Russian Fontanka media has researched chats in which refugees (mostly from Syria, Iraq, Yemen and Morocco) discuss ways and costs to… pic.twitter.com/RkyoszNX84

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 22, 2023