Video näyttää jättiräjähdyksen Venäjän öljynjalostamolla

Ukrainan uskotaan iskeneen lennokeilla jälleen venäläiseen öljylaitokseen. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia ja videoita (alla) massiivisesta räjähdyksestä öljynjalostamolla Kalugassa. Alue sijaitsee noin 190 kilometriä Moskovasta lounaaseen.

Vaikka videon perusteella näyttää selvältä, että kohteeseen osuttiin, on virallinen Venäjä väittänyt, että Kalugassa ammuttiin onnistuneesti alas neljä lennokkia.

Kohteen kerrotaan olleen Pervyy Zavodin jalostamo. Se on alueen suurimpia alan laitoksia alueella.

Ukrainalaiset tiedustelulähteet ovat vahvistaneet iskun Ukrainska Pravdalle. Ukrainalaisten mukaan laitos tuki Venäjän sotapyrkimyksiä.

Ukraina on tehnyt viime aikoina systemaattisesti iskuja Venäjän öljyteollisuutta vastaan syvällä maan rajojen sisällä. Hyökkäyksiä on tehty Suomenkin lähellä Pietarin ympäristössä oleviin laitoksiin.

Another Russian refinery reportedly visited by Ukrainian drones overnight, this time in Kaluga southwest of Moscow. pic.twitter.com/jkenUbh4G0

#fridaymorning #Russia

🇷🇺 oil refinery in the Kaluga Oblast.

And the 🇷🇺 news claiming nothing happened there, all four UAVs were destroyed. pic.twitter.com/KJ12hNLQUT

— JR2 (@JanR210) March 15, 2024