Video näyttää Himars-täsmäiskun venäläistukikohtaan

Ainakin 60 sotilaan on kerrottu kuolleen, kun Ukrainan Himars-ohjukset iskivät miehitetyllä alueella sijaitsevaan venäläisten sotilastukikohtaan.

Sosiaalisessa mediassa leviää jutun alla oleva video, jonka väitetään näyttävän täsmäiskun. Asiasta on kertonut muun muassa Newsweek.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, että Venäjän sotilaat olivat kokoontuneet avoimelle harjoituskentälle, mikä teki heistä helpon kohteen. Sotilaat odottivat Venäjän itäisen sotilaspiirin 29. armeijan komentajaa Oleg Moiseevia, kun Ukraina asevoimat iski heidän riveihinsä kahdella Himars-ohjusjärjestelmästä laukaistulla ohjuksella.

Ukrainan isku tapahtui Trudivsken kylän lähellä tiistaina.

Today, something similar happened in Podo-Kalynivka on the occupied left bank. A group of Russian servicemen stationed at a military site were hit by GMLRS. Reported casualties vary from 70 up to 200. https://t.co/IPCaDUbwVi

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2024