Video näyttää: Deepfake-manipulaatiot ovat jo pelottavan uskottavia

Videomanipulaatioiden on varoitettu kehittyvän lähitulevaisuudessa niin uskottaviksi, että niiden kautta voidaan luoda poliittisia skandaaleja tai jopa aseellisia konflikteja.

Ihmiset voidaan sijoittaa mihin tahansa kontekstiin ja laittaa sanomaan tekijän haluamat vuorosanat.

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä teknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosien aikana. AI Breakfast -media nostaa esiin vertailun kahdesta henkilöstä, joista toinen on muokattu puhumaan haluttua viestiä. Manipulaatiota on vaikea tunnistaa.

– Deepfake-videot ovat saavuttaneet uuden tason. Tekoäly saa sinut epäilemään kaiken aitoutta, AI Breakfast tviittaa.

Videon taustalla on Deepware-yhtiö, joka tarjoaa sovelluksia feikkimateriaalin tunnistamiseksi. Yhtiön mukaan kyberturvallisuusalalla on enää vähän aikaa vastata uhkakuvaan ennen kuin videoilla voidaan murentaa ihmisten uskoa kaikkiin julkaisuihin.

— AI Breakfast (@AiBreakfast) April 25, 2023