Video Gazan päiväkodista: Lapset leikkivät kaupunkisotaa ja panttivankien ottamista

Visegrad 24 -uutissivusto on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jonka se väittää olevan kuvattu Gazan päiväkodin valmistujaisista.

Jutun alla olevalla videolla on esiintymislava, johon on pystytetty lavastetalo. Rakennuksen katolla liehuu Israelin lippu.

Sotilasvaatteisiin pukeutuneet ja aseita pitelevät lapset valtaavat rakennuksen ja kaappaavat sieltä siviilivaatteisiin pukeutuneen talon asukin.

– Päiväkodin ”valmistujaiset” Gazassa ennen sotaa. Lapset osoittavat hallitsevansa kaupunkisodankäynnin ja panttivankien ottamisen taidon. Nyt he ovat valmiita peruskouluun, Visegrad 24 on kirjoittanut videon saatteeksi.

A kindergarten “graduation” ceremony in Gaza before the war.

The kids show that they have mastered the art of urban warfare and hostage-taking.

Now, they are ready for elementary school pic.twitter.com/pKI38qRUFV

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2023