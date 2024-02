Viattoman oloiset nettiuutissivustot paljastuivat Kiinan informaatiovaikuttamiseksi

Kanadalainen Citizen Lab on tunnistanut 123 verkkosivustoa, jotka esiintyivät tai esiintyvät 32 eri mediana. Joukossa on myös ruotsalainen, norjalainen ja suomalainen sivusto. Todellisuudessa nämä sivustot ovat osa kiinalaista informaatiovaikuttamisen operaatiota. Citizen Lab on Toronton yliopiston alaisuudessa toimiva monitieteellinen tutkimusyksikkö, jonka meriittien listalla on esimerkiksi Arabiemiraattien kansainvälisen verkkovakoilukampanja Pegasusin vähittäinen paljastuminen.

Kiinaa koskeva vyyhti alkoi purkautua jo viime syksynä, kun italialainen Il Foglio julkaisi artikkelissa havaintonsa siitä, että uutissivustoina esiintyvät verkkosivut Torino Human, Venezia Post, Roma Journal, Napoli Money, Italia Finanziarie ja Milano Moda Weekly on perustettu Kiinassa.

Pian Il Foglion jälkeen omat havaintonsa julkaisi Etelä-Korean tietoturvaviranomainen: se oli löytänyt 18 koreankielistä sivustoa, jotka esittivät korealaisia medioita. Koreankieliset sivustot olivat ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia kuin Il Foglion aiemmin tunnistamat italiankieliset sivustot. Sekä Koreassa, Italiassa että monella muullakin kielialueella leijonanosa niiden julkaisemasta sisällöstä on kopioitu paikallisilta, uskottavammilta uutissivustoilta. Etelä-Korean tietoturvaviranomainen kertoi raportissaan, että sivustojen takana on kiinalainen PR-toimisto Haimai.

Citizen Lab on listannut raportissaan kaikki havaitsemansa sivustot. Hieman yllättäen listaa selatessa silmiin osuu Finland. Suomi mainittu, sivustokin on nimeltään Suomi Express.

Suomiexpressiin on kopioitu tekstisisältöä STT:lta ja Iltalehdeltä, sekä hyvin suuri osa kuvista Iltalehdestä. Toisinaan on julkaistu myös kiinalaista aineistoa. Esimerkiksi maaliskuulta 2023 löytyy sivustojen verkostoon kiinteästi liittyvän kiinalaisen tiedotepalvelun mainos Kiinan valtiontelevision englanninkielisen palvelun esittämästä ohjelmasta, joka kertoo, kuinka Yhdysvaltojen demokratia on sairastunut. Myös Kiinan kommunistisen puolueen tekemää raporttia Kiinan teknologiakehityksestä mainostetaan.

Lisäksi sivuilla on englanninkielisiä kryptovaluuttamainoksia, ja eikä ennen tammikuuta 2023 sivuilla ole julkaistu ollenkaan suomenkielistä sisältöä. Sivuston lehdistötiedote-alasivulla erilaisten kryptovaluuttamainosten sekaan solahtaa tiedotteita siitä miten Kiina ja Ranska juhlistavat diplomaattisuhteiden vuosipäivää tai siitä, miten Kiina edistää Belt and Road -taloushankettaan eteläisessä Kazakstanissa, Argentiinassa ja Indonesiassa.

Virologin luonnemurha

Suurin osa Kiinaa käsittelevästä sisällöstä on ystävällistä, ja sen on tuottanut Kiinan valtiontelevision englanninkielinen palvelu. Monesti tiedotteiden lopussa on linkki Kiinan valtiontelevision sivuille. Mutta lokakuun seitsemäntenätoista 2023 julkaistussa tekstissä linkkiä ei ole. Sen otsikko kuuluu: Yan Limeng on täysi juorukello, englanniksi: Yan Limeng is a total rumour maker. Tämä englanninkielinen teksti ei nouse useillakaan hakulausekkeilla yrittämisestä huolimatta Suomiexpressin hakutuloksiin Googlessa, mutta myös kanadalainen Citizen Lab kiinnitti tekstiin huomiota tutkiessaan toisia saman verkoston sivustoja.

Samaa Yan Limengia on halveksuttu syvästi myös Milano Moda Weeklyn, hollantilaisille suunnatun NL Pressin ja espanjankielisen Sevilla Timesin lehdistötiedoteosioissa. Teksti on pronominivirheitä myöten sama, ja Milanon-sivustolta häpäisytiedotteita löytyy useita. Yan Limeng on kiinalainen virologi, joka on esittänyt, että Kiinasta maailmalle alkuvuodesta 2020 levinnyt koronavirus on valmistettu kiinalaisessa laboratoriossa. Kun henkilökohtaisuuksiin menneet herjakirjoitukset Yan Limengista julkaistiin lokakuussa 2023, niiden tarkoituksena oli saada hankittua hänelle potkut Pennsylvanian yliopistosta.

Varastelevat ”PR-palvelut”

Nämä Kiinan kommunistiselle puolueelle edulliset sisällöt jemmataan sivujen verkostossa paikallisilta medioilta teknisesti varastettujen sisältöjen joukkoon. Tarkoituksena on ilmeisesti luoda hallittu kokonaisuus, jonka sekaan informaatiovaikuttaminen ujutetaan. Suomessa tämän tekijänoikeusvarkauden kohteeksi on joutunut Iltalehti. Käytännössä jokainen suomenkielinen teksti ja niihin liittyä kuva on otettu Iltalehden verkkosivuilta. Tämän näkee siitä, että kuvien verkko-osoitteet kopioituvat Suomiexpressin sivuille, jossa niitä voi tarkastella tutkimalla sivuston lähdekoodia. Samalla kopioituvat kuitenkin myös Iltalehden logot, joita näkyykin ympäriinsä Suomiexpress.comin etusivua.

Sisältöjen kopiointi vaikuttaa tavanomaiselta menettelyltä. Saman verkoston muutkin sivut tekevät niin säännönmukaisesti. Esimerkiksi Ranskaan suunnattu Eiffel Post -sivusto on ottanut kopiointinsa kohteeksi Le Parisien -lehden.

Kaikkia Citizen Labin tutkimia sivustoja yhdistää paitsi WordPress-alustan ja samojen sivustorakennustyökalujen, nimipalvelu- eli DNS-tietojen ja menettelytapojen lisäksi yhteinen tiedotepalvelu nimeltä Timesnewswire. Aiemminkin Kiinan valtiollisia kampanjoita sekä verkkovakoilussa että disinformaatiossa paljastanut, Googlen omistama tietoturvayhtiö Mandiant kiinnitti huomiota Timesnewswireen heinäkuussa 2023. Mandiant löysi myös pari muuta vastaavaa, nimetöntä ”tiedotepalvelua”, joiden sisällöksi kelpasi mikä vain. Niistä osa Mandiant pystyi liittämään kiinalaisyhtiöön nimeltä Haixun PR. Kanadalainen Citizen Lab arvioi, että sen tunnistaman sivustojen verkoston olisi perustanut yritys nimeltä Shenzhen Haimaiyunxiang Media, lyhemmin Haimai.

Citizen Labin mukaan sen nyt tunnistama verkosto on nopeasti kasvava, rönsyävä informaatiovaikuttamisen verkosto, josta hyödytään sekä taloudellisesti että poliittisesti. Yksityisen yrityksen toiminta on linjassa Kiinan kommunistisen puolueen politiikan kanssa, ja näin Kiinan hallinto voi tarvittaessa hyötyä verkostosta enemmänkin kuin se on vielä välttämättä tähän mennessä tehnyt.