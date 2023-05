Vetoomus: Australian Hornetit Ukrainalle

Australialla on tusinoittain paranneltuja F/A-18 Hornet -hävittäjiä varastoissaan. Kyseiset koneet eivät enää vuosiin ole olleet aktiivikäytössä. Nyt puolustusalan asioihin keskittyvä The War Zone (TWZ) -lehti vetoaakin Australiaan, jotta se lahjoittaisi tyhjänpanttina olevat hävittäjät Ukrainalle.

Australian Hornetit olisivat lehden mukaan Ukrainalle parhaita mahdollisia koneita useastakin. Ne ovat ensinnäkin suurilta osin päivitetty A++-standardiin, mikä antaa niille uudempien F/A-18C-koneiden ominaisuudet, mukaan lukien päivitetyn AN/APG-73 tutkan. Kyseisiä Hornetteja ei ole myöskään koskaan kuljetettu lentotukialuksella tai altistettu jatkuvalle suolavedelle.

Tämä tekee hyvin hoidetuista koneista TWZ:n mukaan ”erittäin merkityksellisiä” Ukrainalle. Koneita on varastoissa lähes neljä tusinallista, mikä on sama määrä kuin mitä Ukrainan nykyinen MiG-29-laivue on.

Australian Hornettien kohtalo on tällä hetkellä täysin auki. On jopa mahdollista, että koneet lopulta romutettaisiin. TWZ kutsuu mahdollista romuttamista järkyttäväksi tilanteessa, jossa on olemassa maa jolla olisi huutava tarve neljännen sukupolven hävittäjille.

Kykyjen ja suorituskyvyn osalta F/A-18 Hornet sopii lehden mukaan paremmin Ukrainalle kuin paljon keskusteluissa ollut F-16. Kahden moottorin järjestelmä on ensinnäkin lähempänä Ukrainan MiG-29- ja Su-27-laivueita. Sen varsin kestävä laskuteline sopii myös paremmin Ukrainan Neuvostoliiton aikaiselle lentokenttäinfrastruktuurille.

Koneet on myös päivitetty edistyksellisillä maalinosoitussäiliöillä, Joint Helmet Mounted Cueing System (JHMCS) -järjestelmällä ja monilla muilla parannuksilla. Australian Hornetit ovat edustavat kuitenkin vähentyneitä teknologisia riskejä, sillä ne eivät ole tehty uusimmasta teknologiasta. Tämä tekee niistä toimituskelpoisia Ukrainalle vähin muutoksin.

Hornettien koulutuksen osalta on myös olemassa useampi vaihtoehto. Yksi olisi Yhdysvaltain merijalkaväki, joka käyttää konetyyppiä edelleen laajalti. Toinen vaihtoehto olisi perustaa useiden maiden kanssa koulutusohjelma, jolla pyritään saamaan Hornetit Ukrainalle mahdollisimman nopeasti. Myös yksityiset toimijat voisivat astua kuvioon kouluttaakseen ukrainalaisia nopeasti Hornetin käyttöön, joko hallituksen omien jäykkien koulutusohjelmien ulkopuolella tai niiden rinnalla.