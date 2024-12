Vesitykkejä parlamentissa – Georgiassa valtavia mielenosoituksia

Georgian poliisi on jälleen hajottanut väkivaltaisesti pääkaupunki Tbilisiin kerääntyneet väkijoukot. Kyseessä oli jo neljäs peräkkäinen mielenosoitusten yö, jolla vastustettiin pääministeri Irakli Kobakhidzen päätöstä jäädyttää maan EU-jäsenyysneuvottelut vuoteen 2028 asti.

Kobakhidzen populistista Georgialainen unelma -puoluetta on syytetty Venäjä-mielisyydestä muun muassa sen läpi runnoman ”agenttilain” vuoksi. Puolue voitti syksyn parlamenttivaalit uhkailemalla kansalaisia mahdollisella sodalla, jos oppositio menestyisi vaaleissa. Mielipidekyselyiden mukaan valtaosa georgialaisista tukee maan aiempaa pyrkimystä hakea EU:n jäseneksi.

Radio Free Europen mukaan mellakkapoliisit ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa eri puolilla pääkaupungin katuja ja ainakin yhdellä metroasemalla. Parlamenttitalon lähelle kokoontunut väkijoukko hajotettiin vesitykeillä ja kyynelkaasulla.

Protestoijat vastasivat parlamenttitalon sisälle sijoitettujen vesitykkien suihkuun heittämällä sisään ilotulitteita.

– Suurimmalla osalla pidätetyistä mielenosoittajista on vammoja päässä ja kasvoissa, murtuneita kasvonluita, silmävammoja ja avohaavoja. Heihin on kohdistettu systemaattista väkivaltaa pidätyksen ja kuljetuksen aikana. Pidätyskeskukset ovat täyttyneet äärimmilleen, presidentti Salome Zurabishvili kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Georgia on ajautunut perustuslailliseen kriisiin, sillä pääministeri Kobakhidze vaatii presidenttiä lopettamaan virkakautensa joulukuun jälkeen. Zurabishvili ja oppositio ovat syyttäneet valtapuoluetta vaalivilpistä ja ovat kieltäytyneet tunnustamasta uutta parlamenttia.

– Ihmisiä tulee joka päivä enemmän. Se antaa minulle toivoa siitä, että tästä hallituksesta päästäisiin vihdoin eroon, eräs mielenosoittaja sanoo BBC:lle.

For @BBCNews we report from Tbilisi on a fourth night of protests and ask Georgia’s prime minister if he can understand the public anger. Camera @AntonChicherov Producer @BenTavener Thanks to @AnnaGvarishvili pic.twitter.com/uqvhnqZNUv

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 1, 2024