Vesissä yhä sinilevää – helle loi hyvät olosuhteet

Viime päivien viileämpi ja tuulinen sää on viilentänyt järvivesiä, ja valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla sinilevätilanne on pysynyt viime viikon tasolla tai paikoittain jopa parantunut, Suomen ympäristökeskus tiedottaa.

Säätilan muutos on hillinnyt sinilevien kasvua, vähentänyt sinileväkukintoja ja sekoittanut sinilevälautat veteen. Tällä hetkellä sinileväkukintoja esiintyy hieman ajankohdalle tyypillistä vähemmän suurimassa osassa maata.

Erittäin runsas sinileväkukinta on havaittu vain yhdellä havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää esiintyi neljällä ja hieman sinilevää 22 havaintopaikalla. Viimeisen viikon aikana kansalaisilta on tullut järviwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta yhteensä 171 havaintoa, joista 105:ssä oli havaittu sinilevää. Suurin osa kansalaisilta tulleista sinilevähavainnosta on tehty viime viikonlopun tai alkuviikon aikana.

Satelliittihavaintojen osalta intensiiviseurannassa olevilta 50 järvialueelta ei ole toistaiseksi havaittu huomattavia määriä sinilevää. Poikkeuksena on muutama runsasravinteinen järvi, joille tyypillisesti kertyy kesäisin sinilevää, kuten Vihdin Enäjärvi ja Rokuanjärvi Vaalassa.

Tällä hetkellä järvien pintalämpötila on maan etelä- ja keskiosissa pääosin 20–24 astetta, maan pohjoisosassa 16–19 astetta ja käsivarren Lapissa alle 16 astetta.

Päättynyt hellejakso loi rannikolla ja avomerellä suotuisat olosuhteet sinilevän kehittymiselle. Sinilevähavaintojen määrä merialueilla ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta, mutta Saaristomeren ja Suomenlahden rannikoilla on tehty edellisviikkoon verrattuna enemmän havaintoja. Myös Selkämeren ja Perämeren rannikoilla on paikoittain havaittu sinilevää. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaampiakin määriä.

Navakka tuuli on sekoittanut pinnanläheisiä sinilevälauttoja, joita havaittiin alkuviikosta erityisesti läntisellä Suomenlahdella ja Saaristomeren itäosissa. Itäisellä Suomenlahdella sinilevää on havaittavissa vähäisiä määriä. Havainnot on tehty pääosin avomeren puolelta. Selkämerellä sinilevää on veteen sekoittuneena. Hailuodon Ojankylänlahdella ja mantereen välisellä merialueella on havaittu sinilevää.

Vedessä voi paikoin edelleen esiintyä siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä. Siitepölyä esiintyy erityisesti alkukesällä. Kaikkiin veden värjäytymiin tulee suhtautua asianmukaisella varovaisuudella, koska sinilevän voi erottaa siitepölystä varmasti vain mikroskooppitutkimuksella.

Meriveden lämpötila ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta. Ilmatieteen laitoksen Meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 14–16 astetta, Selkämerellä 17–18 astetta, Saaristomerellä 18–19 astetta ja Suomenlahdella 17–19 astetta.