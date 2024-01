”Verraton pohja” – ulkopolitiikan veteraanit vetoavat Alexander Stubbin puolesta

Presidenttiehdokas Alexander Stubbin kampanja julkaisi lauantaiaamuna sosiaalisessa mediassa viiden tunnetun diplomaattiveteraanin kannanotot Stubbin valinnan tueksi.

Suurlähettiläs Päivi Luostarinen kertoo ilmoituksessa tuntevansa ehdokkaan lähes 30 vuoden ajalta.

– Alexin vahvuuksia presidentin tehtävään ovat kiistaton kokemus ja asiantuntemus sekä arvot, jotka jaan. Siksi hän saa tukeni, Päivi Luostarinen toteaa.

Ulkoministeriön valtiosihteerinä 2006-2014 toiminut Pertti Torstila toteaa vakuuttuneensa Stubbin taidoista neljän työvuoden aikana hänen toimiessaan ulkoministerinä ja kriisialueilla.

– Kontaktiverkko kautta maapallon, persoonallisuus, asiaosaaminen ja kielitaito ovat verraton pohja Suomen etua turvattaessa, Pertti Torstila sanoo.

– Alexin ministeritehtävien aikana opin arvostamaan hänen hyvää asiahallintaansa sekä erinomaista kykyään kommunikoida Suomen näkemyksiä kansainvälisillä foorumeilla, turvallisuuspolitiikan alivaltiosihteerinä 1996-2015 toiminut Jaakko Laajava toteaa.

Neljäs tuen antajista on ministeri Paavo Rantanen, joka kertoo tunteneensa Alexander Stubbin kauan.

– Hänellä on uransa antamaa kokemusta presidentin toimivallan ydinalueella ja kattava kansainvälinen verkosto. Alex on edustava ja kielitaitoinen Suomen edustaja, joka avoimena ja empaattisena henkilönä on kuin kotonaan missä vain. Hän on moderni aikamme suomalainen, johon voi luottaa, Paavo Rantanen lausuu.

Suurlähettiläs Jukka Valtasaari kertoo ottaneensa Alexander Stubbin harjoittelijaksi Washingtonin suurlähetystöön kesällä 1992.

– Hän oli hyvä valinta. Kannattamalla häntä tasavallan presidentiksi teen toisen hyvän valinnan.