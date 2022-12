Näitä muutoksia verotukseen tulee 2023

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle.

Päätöksessä todetaan, että ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Vapaan autoedun käyttökustannusten kaavamaisia arvoja on korotettu polttoaineen hinnan nousun perusteella kaksi senttiä kilometriltä.

Autoedun arvoa määrättäessä lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin lisävarusteiden arvo ylittää 1 200 euroa. Raja-arvo oli aiemmin 850 euroa.

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 48 euroa, osapäivärahan 22 euroa ja ateriakorvauksen 12. Verovapaa kilometrikorvaus on 53 senttiä kilometriltä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen tilapäiset korotukset ovat voimassa myös vuonna 2023. Vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Jos vähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa.

Sähkövähennys avuksi suuriin sähkölaskuihin

Sähkövähennystä voi saada, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi.

Vähennyksen voi saada vain 1.1.–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta. Vähennyksen voi saada, jos sähköenergian kulut neljältä kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa.

Sähkövähennystä voi hakea OmaVerossa tammikuusta alkaen. Sähkövähennystä ja Kelan myöntämää sähkötukea tai toimeentulotukea ei voi saada samaan aikaan.

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Asuntolainan korkovähennys poistuu

Ensi vuodesta alkaen asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verotuksessa. Sama koskee ensiasunnon velan korkoja. Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2022 verotuksessa asuntolainan korkovähennys on enää viisi prosenttia.

Työtulovähennykseen korotus yli 60-vuotiaille

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävää työtulovähennystä korotetaan porrastetusti 60 vuotta täyttäneillä. Työtulovähennys tehdään verosta.

Työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60–61-vuotiailla, 400 eurolla 62–64-vuotiailla ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneillä.

Tupakkaveroa korotetaan vaiheittain

Eduskunta hyväksyi vuonna 2021 lakimuutoksen, jolla tupakkaveroa korotetaan vaiheittain vuosina 2022–2023.

Kaikkiaan näiden vuosien aikana savukkeiden veroa korotetaan keskimäärin 13 prosenttia, kääretupakan 40 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 24 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 31 prosenttia.

Korotukset toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana neljässä vaiheessa.