Verottajan laaja pääsy tilitietoihin epäilyttää – ”Avointa valtakirjaa ei tule antaa”

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Pia Kauma ottavat kantaa suunnitelmaan antaa Verohallinnolle laajempi pääsy ihmisten tilitietoihin.

– Verottajan tulee saada riittävät tiedot esimerkiksi harmaan talouden ja veronkierron kitkemiseksi. Avointa valtakirjaa verottajalle ei tule kuitenkaan antaa. Kansalaisilla on oikeus yksityisyydensuojaan ja omien tietojensa hallintaan, Laiho kommentoi X-päivityksessään.

Lakiehdotuksessa verottajan tiedonsaantioikeutta parannettaisiin. Finanssiala on arvostellut ehdotusluonnosta epämääräisyydestä ja sanonut sen mahdollistavan massaluonteiset ja toistuvat tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä ja riippumatta siitä, onko tiedoilla tekemistä verotuksen kanssa.

– Verottajan laaja pääsy ihmisten tileille paljastamaan esimerkiksi lahjaveron kiertäjät ei herätä luottamusta jo siksikin, että 100 miljoonan euron verotuloja ei saada millään satunnaistarkastuksilla. Perustuslainmukaisuuden tarkistus on ensiarvoisen tärkeää. Malttia nyt tässä! vaatii puolestaan Pia Kauma.

Kauma viittaa siihen, että Verohallinto on arvioinut lakimuutoksen kasvattavan verotuloja 100 miljoonalla eurolla vuosittain.

– Aiemmilla vaalikausilla, joilla olen ollut mukana, on käytetty selvästi suppeampaa tilien tarkistusta, kun on tutkittu rahanpesua tai terroristisen toiminnan rahoitusta. Silloin tarve ja kohde ovat olleet tarkemmin määriteltyjä. Ne eivät ole olleet mitään massatarkastuksia, Kauma huomauttaa.

