Veronkierto vaikeutuu: Valtiolle jopa 100 miljoonaa euroa lisää tuloja

Hallitus päätti puoliväliriihessä kehittää Verohallinnon vertailutietotarkastuksia koskevaa sääntelyä siten, että tiedonsaanti muun muassa luottolaitoksista ja Suomen rajat ylittävästä taloudellista toiminnasta voidaan turvata.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen kiittelee päätöstä.

– Veronkierrolle pitää olla nollatoleranssi, hän toteaa.

Vertailutietotarkastukset tarkoittavat käytännössä esimerkiksi alustatalouden toimijoiden tietojen vertaamista ilmoitettuihin tuloihin. Esimerkiksi asuntojen lyhytvuokrauksessa kaikkia veronalaisia tuloja ei välttämättä aina ilmoiteta eli veroja saatetaan kiertää. Jatkossa verottaja voi verrata, ovatko vuokraajat ilmoittaneet tulonsa oikein.

Ville Valkonen sanoo, että vertailutietotarkastus ei ole massavalvontaa, vaan se on kohdistettua ja perusteltua tiedonhankintaa.

– On välttämätöntä, että Verohallinnolla on tosiasialliset mahdollisuudet valvoa verotusta ja torjua harmaata taloutta. Tähän tarvitaan lainsäädäntöä, joka selkeästi mahdollistaa vertailutietotarkastusten tekemisen myös nykypäivän tietosuojasääntelyn puitteissa.

Sääntelymuutosten arvioidaan tuovan jopa 100 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuositasolla.

Ville Valkosen mukaan linja siitä, että veroasteita lasketaan ja valvontaa tehostetaan, on täysin oikea.

– Tällä kaudella kaikkien suomalaisten työn verotus kevenee. Valvonnan parantamisessa kyse ei ole kansalaisten yksityisyyden vaarantamisesta vaan siitä, että verovalvonta voi kohdentua tehokkaasti sinne, missä verojen kiertäminen on todellinen riski. Nykyiset tietosuojaa koskevat tulkinnat ovat vaikeuttaneet Verohallinnon työtä, ja sitä kautta aiheuttaneet merkittäviä verotulojen menetyksiä, Valkonen toteaa.

Valkonen sanoo, että verotulojen menettäminen harmaan talouden vuoksi rapauttaa luottamusta koko verojärjestelmään.

– Jos tietosuojalainsäädäntöä tulkitaan tavalla, joka tekee tehokkaasta verovalvonnasta mahdotonta, silloin mennään pahasti metsään. Meidän on löydettävä tasapaino: henkilötietoja on suojattava, mutta samalla on torjuttava veronkiertoa. Siksi tulevat sääntelymuutokset ovat erittäin tervetulleita.