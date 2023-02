”Veronkevennyksiä, jotta rahaa riittäisi arjen kustannuksiin”

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa se tosiasia, missä nyt ollaan.

– Ja tilanne on nyt se, että tästä eteenpäin näillä ennusteilla Suomi ottaa velkaa joka vuosi sen kymmenen miljardia euroa. Kysymys on, mitä voimme tehdä tälle, Sari Multala sanoi.

– Edustaja (Sanni) Grahn-Laasonen esitti, että työn tekemisen pitää olla kannattavaa kaikille aina, myös lisätyön tekemisen kaikissa tuloluokissa. Sen vuoksi me olemme esittäneet veronkevennyksiä, jotta ihmiset tulisivat omalla työllään paremmin toimeen, rahaa riittäisi niihin arjen kustannuksiin, jotka myös nyt inflaation myötä ovat nousseet. Me olemme kyllä esittäneet myös sen, millä me nämä veronkevennykset rahoittaisimme.

– Erilaisilla puolueilla on erilaisia näkemyksiä, mutta hallituksen perintö on nyt se, mikä on, ja tässä meidän pitää yhdessä päästä eteenpäin.

Multalan mukaan ”SDP ja (muut) hallituksen puolueet ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja, mutta veronkorotusten tie on kasvun hillitsemisen tie”.

– Minkälaisia toimia me voisimme tehdä, jotta vauhdittaisimme myös talouskasvua, ettemme joutuisi vain leikkaamaan?

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi työtä ja talouden kasvua syntyvän ”rohkeudesta luottaa huomiseen suomalaisissa yrityksissä”.

– Yksi osa tätä on ollut ennustettava veropolitiikka, ja tämän vaalikauden saldona voin todeta, ja olen siitä hyvin tyytyväinen, että yritysten verotusta ei ole kiristetty. Se on ollut osa ennustettavaa yritysten taloudenpidon näkymää huomiselle, ja tällaista politiikkaa Suomen kannattaa jatkaa, Annika Saarikko sanoi.

– Kun nyt nostitte esiin useammassakin kysymyksessä ikään kuin talouden kokonaiskuvan, ymmärrän, että teidän etujenne mukaista on kertoa hallituksen ottamista veloista, ei siitä, miten kaikkia näitä toimia valtaosaltaan käytännössä olette tukeneet, ei siitä, miten kokoomusjohtoinen hallitus velkaantui, Saarikko huomautti.

Valtiovarainministeri arvosteli myös, etteivät oppositioedustajat kerro laisinkaan historiallisen korkeasta työttömyydestä tai verotulojen hyvästä kehityksestä.

– Mutta ovatko ne kehittyneet niin hyvin, että meillä olisi varaa miljardin veronkevennyksiin yhteiskunnan hyväosaisimmillekin? Ei, koska minä ainakin haluan pitää huolta hyvinvointiyhteiskunnan ydinpalveluista, kuten ikäihmisten hoivasta, ministeri totesi.