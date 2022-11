Verojen maksua pidetään tärkeänä velvollisuutena

Tuoreen asennetutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Selkeä enemmistö eli 82 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

Ennakkotiedot perustuvat Verohallinnon teettämään laajaan valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

– Jopa 93 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi, ja 88 prosenttia maksaa mielihyvin veronsa, koska he haluavat tukea hyvinvointia yhteiskunnassamme, palvelupäällikkö Janne Myyry kertoo tiedotteessa.

– Lisäksi 70 prosenttia maksaa veronsa mielellään ja 69 prosenttia tuntee saaneensa vastinetta maksamilleen veroille, Myyry jatkaa.

Viime vuoteen verrattuna myönteinen suhtautuminen verojen maksuun on vähentynyt hieman. Vuosi sitten 95 prosenttia vastaajista piti verojen maksua kansalaisen tärkeänä velvollisuutena ja 96 prosenttia piti verojen keräämistä tärkeänä hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi.

Verohallinnon mukaan tutkimustulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa, koska tutkimuksen vastausasteikko on nyt muuttunut neliportaisesta viisiportaiseksi. Vastausjakaumaan on lisätty neutraali vastausvaihtoehto.

Tuoreen asennetutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Feelback Oy. Tutkimukseen haastateltiin 1 005 iältään 15–74-vuotiasta henkilöä puhelimitse lokakuussa 2022. Haastattelut kiintiöitiin asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Valtakunnallisen haastattelututkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3 prosenttiyksikköä.