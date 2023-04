Veroilmoituksen määräpäivät lähestyvät

Muista tarkistaa verotiedot ja vaatia ajoissa sinulle kuuluvat vähennykset, Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari muistuttaa.

– Monia vähennyksiä pitää muistaa itse vaatia. Ja jos on vaikka myynyt omaisuutta, oikean luovutusvoiton tai tappion määrä pitää tarkistaa, hän korostaa.

Veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina. Työnantajat ja muut maksajat ilmoittavat tulotiedot valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen, mutta virheitä sattuu silti. Puuttuvat tiedot tulee itse lisätä ja korjata virheet.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin palkkasotkun myötä sen työntekijöiden tulojen määrä voi olla verotiedoissa väärin. Kaupunki korjaa tulotietoja, mutta kaikki korjaukset eivät ole ehtineet esitäytettyihin veroilmoituksiin.

Jos palkan määrä kaupungilta näkyy liian suurena, eikä oikeaa määrää ole tiedossa, ei veroilmoitusta kuitenkaan tarvitse korjata. Silloin voi odottaa, että työnantaja korjaa tiedot Verohallinnolle.

Kaari muistuttaa, että on myös joukko tuloja, jotka eivät välttämättä näy veroilmoituksella lainkaan tai oikein, vaikka Verohallinto saakin niistä tietoja.

Tällaisia ovat muun muassa tulot virtuaalivaluutoista, verkkoalustoilta tai ulkomailta saadut tulot. Myöskään vuokratulot eivät välttämättä ole esitäytetyissä tiedoissa lainkaan tai niissä on yleensä puutteita.

– Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko sähköisesti Omavero-palvelussa tai paperilla omilla lomakkeillaan. Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, mitään ei tarvitse palauttaa, Kaari sanoo.

Jos paperinen lomake tarvitaan, esitäytetystä veroilmoituksesta näet tarvittavan lomakkeen numeron. Lomakkeita saa tulostamalla Verohallinnon verkkosivuilta, verotoimistoista sekä tilaamalla ne puhelimitse. Älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita. Paperista lomaketta tarvitaan usein esimerkiksi kuolinpesän veroilmoituksessa.

Työhuonevähennykseen kaksi tapaa

Etätöitä tekevä voi vähentää verotuksessa työhuonevähennyksen ja tietoliikennekuluja. Jos palkansaaja on ollut etätöissä yli puolet viime vuoden työpäivistä, hän saa 920 euron työhuonevähennyksen. Vähennys on 460 euroa, jos on ollut etätöissä enintään puolet työajasta ja 230 euroa satunnaisesta etätyöstä.

Tämä kaavamainen työhuonevähennys ei edellytä omaa työhuonetta. Jos maksat itse nettiyhteydet, voit vaatia kustannukset kokonaan vähennettäväksi, jos pääasiallinen käyttö on työkäyttöä.

Jos taas palkansaajalla on työntekoa varten käytössä erillinen työtila tai kalustehankintoja, hän voi vähentää näiden todelliset kustannukset työhuonevähennyksen sijasta. Automaattisesti tuleva 750 euron tulonhankkimisvähennys syö kuitenkin vähennysten verohyötyä.

– Saat veroilmoitukseen lisäämistäsi tulonhankkimiskuluista, kuten työhuonevähennyksestä, lisävähennystä vain siltä osin, kun kulusi yhteensä ylittävät 750 euron rajan, Kaari muistuttaa.

Matkakuluja ei lasketa tähän, vaan ne vähennetään erikseen, jos kyse on kodin ja työpaikan välisistä tavallisista matkoista.

Matkakuluvähennys aikaisempaa suurempi

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannuksia voi vähentää enintään 8 400 euroa ja omavastuu on 750 euroa. Vähennyksen maksimi oli aikaisemmin 7 000 euroa. Vähennys lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos sellaista on käytettävissä.

Matkakuluja ovat myös maskikulut, joita voi vielä vähentää kaksi euroa päivältä ajalta 1.1.-14.4.2022. Jos matkat voi vähentää oman auton käytön mukaan, vähennys on nyt 30 senttiä kilometriltä.

– Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuu on alle 750 euroa, eli siinä tapauksessa alle 750 euron matkakulutkin kannattaa ilmoittaa, Kaari sanoo.

Kun ilmoitat matkakuluja, älä vähennä itse omavastuuosuutta, vaan merkitse matkakulut kokonaan Omaveroon tai lomakkeelle. Matkakulut näkyvät valmiina, jos olet ilmoittanut ne verokorttia varten. Tarkista ja korjaa summat tarvittaessa.

Kotitalousvähennystä on korotettu

Muista myös kotitalousvähennys. Nyt voi vaatia veroilmoituksella kotitalousvähennystä vuoden 2022 aikana maksettujen laskujen perusteella.

Vuonna 2022 vähennyksen saa korotettuna, jos kyse on kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai öljylämmityksestä luopumisesta. Maksimi on silloin 3 500 euroa ja vähennys on 60 prosenttia työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.

Muista töistä, kuten remontoinneista, vähennyksen maksimi on edelleen 2 250 euroa ja vähennys on 40 prosenttia työn osuudesta.

Vuotuinen omavastuu on sata euroa. Puolisoiden kannattaa keskittää vähennys toiselle, niin voi säästää yhden omavastuun. Kotitalousvähennyksen saa vähentää suoraan veroista.

Korkeiden sähkölaskujen perusteella myönnettävä sähkövähennys ei koske vielä vuotta 2022 vaan vasta vuotta 2023. Vähennyksen saa kuitenkin halutessaan jo huomioitua verotuksessa tekemällä verokorttimuutoksen.

Oikein ilmoittamalla vältät veronkorotuksen

Jos et korjaa ja täydennä tietojasi, sinun katsotaan antaneen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisen veroilmoituksen.

Mikäli myöhemmin havaitaan, että olet vaatinut aiheettoman vähennyksen tai veronalaisia tuloja ei ole ilmoitettu, voit joutua maksamaan veronkorotuksia varsinaisten verojen lisäksi.

Veroilmoituksen viimeiset jättöpäivät ovat toukokuussa (9.5., 16.5 tai 23.5.). Kunkin ilmoittajan päivämäärä on merkitty Omaveroon sekä kotiin postitetun esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäiselle sivulle. Puolisoilla palautuspäivä on aina sama.

Veroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Tämä kannattaa huomata erityisesti, jos lähetät veroilmoituksen postissa. Veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos korjattavaa tai lisättävää ei ole.