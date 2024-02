Veroasiantuntijat: Pienyrittäjiä uhkaa arvonlisäveron nousu

Pienimpien, liikevaihdoltaan alle 30 000 euron yritysten mahdollisuus saada osa tilittämästään arvonlisäverosta takaisin alarajahuojennuksena poistuu 1.1.2025 EU-direktiivin takia.

Suomen Yrittäjien veroasiantuntijoiden Laura Kurjen ja Jukka-Pekka Hellmanin mukaan tämä tarkoittaa arvonlisäveron nousua kymmenille tuhansille pienyrityksille.

– Alarajahuojennuksen poistumisesta aiheutuvaa arvonlisäverotuksen kiristymistä tulisi siksi kompensoida nostamalla arvonlisäverollisen toiminnan raja nykyisestä 15 000 eurosta 30 000 euroon, he kirjoittavat Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Asiantuntijat muistuttavat, että arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitus siirtää hinnoittelulla tuotteiden ostajien maksettavaksi. Tämä on kuitenkin hankalaa pienyrityksille. Alarajahuojennuksen poisto siis osuisi yrittäjien kannattavuuteen.

– Alv-rajan nostamisella kannustettaisiin yrittäjyyteen ja kasvuun. Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistäminen on ollut myös poistuvan alarajahuojennuksen keskeinen tavoite, veroasiantuntijat kertovat.

Yrittäjille tulevan hyödyn lisäksi Verohallinto säästyisi kirjoittajien mukaan suurelta määrältä hallinnollisia kustannuksia.

– Onkin syytä korostaa, että myös Verohallinto näkee tarpeen rajan nostamiselle ja kannattaa lakiesitysluonnoksesta antamassaan lausunnossa verollisen rajan nostamista 25 000 euroon.

Veroasiantuntijat kiinnittävät huomiota erityisesti koronan runtelemille työvoimakeskeisille palvelualoille. Erityisesti heille arvonlisäverollisen rajan nosto olisi tärkeä kädenojennus.

– Hallitusohjelma lupaa hallituksen veropolitiikan kannustavan työntekoon ja yrittäjyyteen. Julkisen talouden synkästä tilanteesta huolimatta ja juuri sen vuoksi taloudellisen toimeliaisuuden kannusteita ei ole syytä heikentää, Laura Kurki ja Jukka-Pekka Hellman päättävät.