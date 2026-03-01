Verkkokaupoista tilataan enemmän kuin koskaan – 69 miljoonaa pakettia

Suomalaiset tilaavat tavaroita verkkokaupoista enemmän kuin koskaan, ilmenee tuoreesta Paketti-indeksistä.
Vuonna 2025 suomalaiset kuluttajat vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, mikä vastaa noin 15 pakettia jokaista 18 vuotta täyttänyttä kohden. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 8,4 miljoonalla paketilla, mikä tarkoittaa 13,8 prosentin kasvua.
Kotimaasta tilattujen pakettien määrä kasvaa nyt ulkomailta tilattuja nopeammin. Kotimaisten verkkokauppapakettien määrä kasvoi viime vuonna 22,2 prosenttia, kun taas ulkomailta tilattujen pakettien kasvu jäi 4,4 prosenttiin.
Vaikka yli kaksi viidestä verkkokauppapaketista oli peräisin ulkomaisilta yrityksiltä, tuontipakettien kasvu oli selvästi kotimaisia paketteja hitaampaa. Tämä merkitsee muutosta vuoteen 2024 verrattuna, jolloin tuontipaketit kasvoivat selvästi kotimaisia paketteja nopeammin.
Yhtenä kotimaisten pakettien vahvaa kasvua vuonna 2025 selittävänä tekijänä voi olla kiertotalouteen perustuvan verkkokaupan, kuten Torin ja Vintedin, kasvava kysyntä.
Kestävää kehitystä tukee myös kotimaisen verkkokaupan laskeva palautusaste. Vuonna 2025 kaikista verkkokauppapaketeista palautettiin 7,6 prosenttia, kun osuus oli 9,0 prosenttia vuonna 2024 ja 11,1 prosenttia vuonna 2023.
Suomalaiset verkkokaupat myyvät entistä enemmän myös ulkomaille
Viime vuonna suomalaiset verkkokaupat toimittivat lähes 1,7 miljoonaa pakettia ulkomaisille asiakkaille. Vientipakettien 20,6 prosentin kasvu viittaa siihen, että kotimaiset verkkokaupat ovat onnistuneet kansainvälistymisessä.
– Olemme jo pitkään nähneet, että entistä useampi verkkokauppamme panostaa kansainvälistymiseen. Nyt se näkyy myös tuoreissa pakettitilastoissa., toteaa Mirva Sandström Digital Commerce Finlandista tiedotteessa.
Ensimmäistä kertaa toteutetun Paketti-indeksin julkaisijana toimii digitaalisen kaupan yhteisö Digital Commerce Finland ja toteuttajana HUI Research. Tutkimuksen tilaajia ovat DCF:n lisäksi suurin osa Suomessa toimivista logistiikkayrityksistä: Matkahuolto, Posti, DSV/DB Schenker, Postnord ja Budbee.
Kaksi kertaa vuodessa julkaistavan Paketti-indeksin tavoitteena on tarjota luotettavinta tietoa Suomen verkkokaupan pakettimarkkinan volyymista ja kehityksestä.