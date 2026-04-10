Verkkokaupasta tilaaminen mullistuu kesällä

Verkkokauppojen on 19. kesäkuuta 2026 alkaen tarjottava kuluttajille selkeä ja helposti löydettävä peruuttamistoiminto, jolla voi peruuttaa verkossa tehdyn sopimuksen.

Kuluttaja-asiamies kehottaa tiedotteessa verkkokauppoja varmistamaan, että ne voivat tarjota lain edellyttämän peruuttamistoiminnon viimeistään kyseisenä määräpäivänä. Peruuttamistoiminto on toiminnallisuus, jonka avulla kuluttaja voi käyttää lakisääteistä peruuttamisoikeuttaan.

Kuluttajalle on verkkokaupassa ennen sopimuksen tekemistä kerrottava peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt, joten myös sopimusehdot ja ohjeet on päivitettävä vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Kuluttajalle on jatkossa kerrottava myös tiedot peruuttamistoiminnosta ja sen sijainnista.

Uusi lainsäädäntö koskee verkkorajapinnalla tehtyjä sopimuksia, kuten verkkosivustolla tai sovelluksessa tehtäviä tavaroita tai palveluita koskevia sopimuksia. Peruuttamistoiminnon on oltava käytettävissä samassa paikassa, jossa sopimus tehdään – esimerkiksi verkkokauppasivustolla tai sovelluksessa.

Uusi velvoite perustuu kuluttajansuojalain muutoksiin, joilla EU:n kuluttajaoikeuksia koskevan direktiivin uudistukset tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uuden lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat voivat käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti ja sopimuksen peruuttaminen on yhtä vaivatonta kuin sen tekeminen.

Ei vaikutusta muihin tapoihin peruuttaa sopimus

Verkkokauppojen on lisättävä peruuttamistoiminto muiden käytössä olevien peruuttamisvaihtoehtojen rinnalle. Peruuttamistoiminnon käyttöönotto ei poista muita tapoja peruuttaa sopimus eikä rajoita niiden käyttöä.

Kuluttaja voi jatkossakin peruuttaa etämyynnissä tehdyn sopimuksen peruuttamislomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, esimerkiksi sähköpostilla.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa lisäksi, että peruuttamisen tavoin myöskään sopimuksen irtisanomista ei saa tehdä kuluttajalle hankalaksi. Pitkäkestoisen sopimuksen irtisanomisen tulee olla yhtä tehokasta ja vaivatonta kuin sopimuksen tekeminen.

Mitä verkkokauppojen on huomioitava peruuttamistoiminnossa

Verkkokauppojen tulee huomioida ainakin seuraavat asiat peruuttamistoiminnon toteutuksessa:

1. Löydettävyys ja käytettävyys:

Peruuttamistoiminnon on oltava helposti löydettävissä ja käytettävissä. Kuluttajan täytyy pystyä käyttämään toimintoa koko sen ajan, kun hänellä on oikeus peruuttaa sopimus. Toiminnon merkinnän on oltava selkeä ja helposti luettava.

2. Kuluttajan tiedot: Kuluttajan on voitava toiminnon kautta helposti antaa:

– nimensä

– tiedot peruutettavasta sopimuksesta

– tieto siitä, miten kuluttajalle toimitetaan peruutuksen vahvistus.

3. Peruuttamisen vahvistaminen ennen lähettämistä:

– Ennen peruuttamisen lähettämistä on edellytettävä, että kuluttaja vahvistaa peruuttamisilmoituksen lähettämisen. Vahvistaminen on merkittävä selkeästi ja helposti luettavasti.

4. Vahvistuksen lähettäminen kuluttajalle:

– Kun kuluttaja on vahvistanut peruuttamisilmoituksen lähettämisen, peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta on lähetettävä kuluttajalle vahvistus.

Vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta on annettava

– mahdollisimman pian ilmoituksen vastaanottamisesta ja

– pysyvällä tavalla, eli sellaisessa muodossa, jonka kuluttaja voi tallentaa muuttumattomana – esimerkiksi sähköpostilla.

Vahvistuksen on sisällettävä:

– Peruutuksen sisältö, eli tieto siitä, mitä kuluttaja on peruuttanut.

– Päivä ja kellonaika, jolloin peruuttamisilmoitus on toimitettu.