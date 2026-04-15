Verkkokaupan tuotearvostelut johtivat harhaan, viranomainen puuttui

Kuluttaja-asiamies on puuttunut sähköhammasharjoja myyvän Loiste Europe Oy:n tapaan esittää käyttäjäarvosteluja verkkokaupassaan. Arvostelujen on vastattava todellisia osto- tai käyttökokemuksia, sillä ne voivat olennaisesti vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen.

Lain mukaan kuluttaja-arvosteluita julkaisevien yritysten on muun muassa kerrottava, ovatko ne varmistaneet, että arviot ovat todellisuudessa peräisin kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai käyttäneet sitä.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Loisteen verkkosivustolla ei annettu kuluttajille riittävän selkeästi tietoa siitä, mitkä arvostelut on varmistettu ja miten varmistus on toteutettu. Osa lisätiedoista oli saatavilla vain ponnahdusikkunoista, jolloin tiedot olivat vaikeasti havaittavissa ja tiedon saaminen jäi kuluttajan aktiivisuuden varaan.

Arvostelujen varmistamisesta kerrottiin Loisteen sivustolla englanniksi, vaikka Loisteen verkkosivut olivat muilta osin suomenkieliset. Kuluttaja-asiamies muistutti Loistetta siitä, että lain vaatimat tiedot on annettava samalla kielellä, jolla kuluttajille muutenkin viestitään.

– Muiden kokemukset voivat olla kuluttajalle arvokasta tietoa erityisesti verkkokaupoissa, kun tuotteita ei ole mahdollista nähdä tai kokeilla ennen tilaamista. Siksi tietoa arvostelujen aitoudesta on saatava helposti ja ymmärrettävästi, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Myönteisiä arvosteluja ei saa korostaa vaivihkaa

Arvostelujen oletusjärjestys Loisteen verkkosivustolla suosi myönteisimpiä arvioita. Oletusjärjestyksestä ja kuluttajan mahdollisuudesta muuttaa arvostelujen lajittelua ei kuitenkaan ilmoitettu sivustolla riittävän näkyvästi.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että yritys tarjosi alennusetua kuva- tai videoarvostelun jättäneille, mutta tämä ei tullut selvästi esille arvostelujen yhteydessä.

– Minkäänlainen kuluttaja-arvosteluiden manipulointi tai vääristely ei ole hyväksyttävää. Sellainen syö myös verkkokaupan uskottavuutta kuluttajan silmissä, sanoo Väänänen.

Loiste Europe Oy sitoutui tekemään kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset. Kuluttaja-asiamies seuraa arvostelujen esittämiseen liittyviä käytäntöjä suomalaisten käyttämissä verkkokaupoissa ja tulee tarvittaessa ohjeistamaan alan toimijoita lisää.

Kuluttaja-asiamiehellä on vielä käsittelyssä Loisteen menettely hammasharjatuotteiden puhelinmyynnissä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee tiedottamaan asiasta sen päätyttyä.