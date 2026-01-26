Verilöyly rajalla – Venäjä jatkaa suuria hyökkäyksiään

Ukrainan rajavartioston Hart-prikaati aiheutti Venäjän joukoille rajut tappiot Harkovan alueella yhden viikon aikana. Hyökkääjä menetti yli kaksisataa sotilasta kaatuneina ja haavoittuneina, kertoo prikaatin tiedottaja Oleksandr Danjilenko.
Venäläiset yrittävät murtautua Hart-prikaatin asemien läpi valtionrajalla käyttäen suurta määrää jalkaväkeä, jota tykistö ja droonit tukevat.
Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News-mediaan.
Danjilenkon mukaan hyökkääjä yrittää laajentaa toiminta-aluettaan etsien puolustuksen heikkoja kohtia. Ukrainan joukot torjuvat hyökkäyksiä muun muassa droonien ja tykistön avulla. Hyökkäykset on torjuttu, mutta ne jatkuvat koko ajan.
Danjilenko korostaa, että Venäläisillä ei ole pulaa ihmisresursseista ja reserveistä.
– Viimeisen viikon aikana pelkästään meidän prikaatimme surmasi 113 vihollisen sotilasta, 119 haavoittui. Nämä ovat raskaita tappioita, mutta siitä huolimatta vihollinen yrittää edetä ja jatkaa reservien heittämistä taisteluihin. Hart-prikaatin sotilaat jatkavat heidän tuhoamistaan ja estävät vihollisen etenemisyritykset.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Zaporižžjan alueen länsiosassa. Venäjän joukot etenivät Borovan, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisen alueen ja Novopavlivkan suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.