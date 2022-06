Venyykö sota talveen asti? Näin Vladimir Putin kiristää

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Ukraina-strategia näyttää hiljalleen selkiytyvän, arvioi Geopolitiikkaan ja turvallisuuteen erikoistunut tutkija ja teknologiajohtaja Dmitri Alperovitch.

– Hän (Putin) uskoo, että aika on hänen puolellaan. Ja hän voi olla oikeassa, Alperovitch toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa Putin pystyy tällä hetkellä saavuttamaan Ukrainassa parhaiten strategista menestystä neuvotteluiden kautta sen jälkeen, kun Venäjän alkuperäinen suunnitelma kaataa ja korvata Ukrainan hallitus kolmessa päivässä epäonnistui.

– Koska ukrainalaiset eivät ole (ymmärrettävistä syistä) kiinnostuneita tekemään kompromisseja Moskovan kanssa, Putin tietää, että hänen on lisättävä vaikutusvaltaansa ja hankittava enemmän vipuvartta ennen neuvotteluiden aloittamista uudelleen, Alperovitch sanoo.

– Ja hänen paras vaihtoehtonsa tätä varten on jatkaa sotaa ainakin talveen asti.

Alperovitch arvioi, että Putin uskoo voivansa ylläpitää joukkojensa jonkinasteista taisteluvalmiutta turvautumalla salaiseen liikekannallepanoon – pakottamalla varusmiehiä sopimussotilaiksi ja pakkovärväämällä tshetsheenejä ja Itä-Ukrainan separatistialueiden taisteluikäisiä miehiä.

– Muutos Venäjän asevoimien taktiikassa – Ukrainan puolustusasemien pommittaminen tykistöllä ja ilmaiskuilla ja hidas eteneminen – todennäköisesti hidastaa/vakauttaa heidän tappiolukujaan ja antaa heille mahdollisuuden laajentaa joukkojensa taisteluvalmiutta.

Dmitri Alperovitchin mukaan talvi on todennäköisesti aikaisin hetki vihollisuuksien lopettamiselle, koska Mustanmeren saarron vaikutukset ja Putinin pelaamat pelit Euroopan kaasutoimitusten kanssa alkavat todella vaikuttaa länsimaihin (ja kaikkiin muihin).

Venäjän luoma saarto on pahentanut elintarvikekriisiä, joka aiheuttaa todennäköisesti nälänhätää joillakin alueilla, lisää globaalia geopoliittista epävakautta ja kärjistää jo entisestään kiihtyvää inflaatiota.

– Venäläiset ymmärtävät tämän vipuvaikutuksen hyvin, Alperovitch toteaa.

– Samaan aikaan Venäjän kaasutoimitusten katkaisujen takia EU:n kaasuvarastojen täyttöaste on 50 prosenttia, ja se pienenee koko ajan. Kaasun säännöstely tänä talvena näyttää erittäin todennäköiseltä.

Hänen mukaansa myös energian ja elintarvikkeiden hintojen kiihtyvä nousu ja nousevat korot ajavat USA:n ja EU:n taloudet lähes varmasti taantumaan ensi vuoden alussa, ellei jo aikaisemmin.

– Venäläiset lyövät vetoa siitä, että lännen halukkuus käyttää kymmeniä miljardeja dollareita Ukrainan avustamiseen pienenee taloudellisen tilanteen heikentyessä.

– Ja ilman lännen taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainan asemasta tulee kestämätön, Alperovitch sanoo.

Hän korostaa, että vaikka Venäjän talous supistuu myös, Venäjän valtiolta ei lopu käteinen energian korkeiden hintojen vuoksi.

– Jos pakotteita ei pureta, Venäjän talousnäkymät ovat pitkällä aikavälillä synkät, mutta he pärjäävät hyvin vielä pitkään.

– Putin uskoo todennäköisesti, että jos Venäjä pystyy pitämään kiinni suurimmasta osasta valtaamiaan alueita Donbassissa, Khersonissa ja Zaporižžjassa, hänellä on hyvä asemat saada merkittäviä myönnytyksiä Ukrainalta noin 6 kuukauden kuluttua.

Alperovitch arvioi, että Putinin ehdoton vähimmäisvaatimus saarron purkamiseksi tulee todennäköisesti olemaan vaikuttavimpien pakotteiden (esim. pankkipakotteet ja mikrosirujen tuontikielto) poistaminen ja tulitauko, joka vakiinnuttaisi hänen tosiasiallisen hallintansa valloitetuilla alueilla.

– Mutta on todennäköistä, että hän pyytää paljon enemmän

– On mahdotonta tietää, saavuttaako Putin nämä tavoitteet vai ei. Lopputulos riippuu siitä, kuinka pahaksi maailmanlaajuinen ruoka- ja energiakriisi muodostuu. Lopputulokseen vaikuttaa myös Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan halukkuus rahoittaa Ukrainan taistelua.

