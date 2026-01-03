Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuva tulipalosta Fuerte Tiunassa, Venezuelan suurimmassa sotilaskompleksissa, useiden räjähdysten jälkeen Caracasissa 3. tammikuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / LUIS JAIMES

Venezuelan hallitus on julistanut hätätilan – mobilisointia valmistellaan

  • Julkaistu 03.01.2026 | 10:54
  • Päivitetty 03.01.2026 | 13:56
  • Venezuela
Useita räjähdyksiä on havaittu lauantaina maan pääkaupungissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venezuelan hallitus tuomitsi lauantaina tapahtuneet räjähdykset maan pääkaupunki Caracasissa ja muualla maassa ja kutsui niitä ”erittäin vakavaksi sotilaalliseksi aggressioksi” Yhdysvaltojen taholta. Asiasta kertoi CNN.

Lausunnon mukaan Yhdysvaltojen väitetään hyökänneen Caracasiin sekä Mirandan, Araguan ja La Guairan osavaltioihin.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro on allekirjoittanut poikkeustilan ja määrännyt kaikki kansalliset puolustussuunnitelmat toteutettaviksi ”asianmukaisena ajankohtana ja asianmukaisissa olosuhteissa”, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Hallitus kehotti Venezuelan sosiaalisia ja poliittisia voimia mobilisoitumaan ja puolustamaan maata.

Useita räjähdyksiä on havaittu lauantaina Caracasissa, Venezuelassa. Osa kaupungista on ollut ilman sähköä. Ensimmäinen räjähdys havaittiin noin kello 1.50 paikallista aikaa lauantaina.

Räjähdysten syy on vielä vahvistamaton. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti varoittanut, että Yhdysvallat valmistautuu uusiin huumekaupan vastaisiin toimiin Venezuelassa.

CNN:n mukaan Yhdysvallat on viime kuukausina lisännyt merkittävästi sotilaallista läsnäoloaan Karibialla. Alueella on tuhansia sotilaita ja yli kymmenen sotalaivaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)