Venezuelan hallitus on julistanut hätätilan – mobilisointia valmistellaan

Venezuelan hallitus tuomitsi lauantaina tapahtuneet räjähdykset maan pääkaupunki Caracasissa ja muualla maassa ja kutsui niitä ”erittäin vakavaksi sotilaalliseksi aggressioksi” Yhdysvaltojen taholta. Asiasta kertoi CNN.
Lausunnon mukaan Yhdysvaltojen väitetään hyökänneen Caracasiin sekä Mirandan, Araguan ja La Guairan osavaltioihin.
Venezuelan presidentti Nicolás Maduro on allekirjoittanut poikkeustilan ja määrännyt kaikki kansalliset puolustussuunnitelmat toteutettaviksi ”asianmukaisena ajankohtana ja asianmukaisissa olosuhteissa”, hallituksen tiedotteessa todetaan.
Hallitus kehotti Venezuelan sosiaalisia ja poliittisia voimia mobilisoitumaan ja puolustamaan maata.
Useita räjähdyksiä on havaittu lauantaina Caracasissa, Venezuelassa. Osa kaupungista on ollut ilman sähköä. Ensimmäinen räjähdys havaittiin noin kello 1.50 paikallista aikaa lauantaina.
Räjähdysten syy on vielä vahvistamaton. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti varoittanut, että Yhdysvallat valmistautuu uusiin huumekaupan vastaisiin toimiin Venezuelassa.
CNN:n mukaan Yhdysvallat on viime kuukausina lisännyt merkittävästi sotilaallista läsnäoloaan Karibialla. Alueella on tuhansia sotilaita ja yli kymmenen sotalaivaa.