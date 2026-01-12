Verkkouutiset

Rajut taistelut jatkuvat Itä-Ukrainan Pokrovskissa. General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook.

Venäläisten yllätyshyökkäys nuijittiin maanrakoon etulinjan kaupungissa

  • Julkaistu 12.01.2026 | 16:30
  • Päivitetty 12.01.2026 | 16:30
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä yritti hyödyntää sääolosuhteita Itä-Ukrainan Pokrovskissa.
Ukrainan joukot torjuivat venäläisten yllätyshyökkäyksen Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevassa Pokrovskin kaupungissa.

Venäläiset yrittivät edetä salaa kohti Ukrainan 25. ilmarynnäkköprikaatin yksiköiden asemia Pokrovskin pohjoisosassa.

Ukrainan 7. armeijakunta kertoo Telegramissa, että hyökkäykseen osallistui yli 20 venäläistä sotilasta. Hyökkääjä yritti hyödyntää sääolosuhteita lähestyäkseen puolustajan asemia huomaamatta.

Ukrainan 25. ilmarynnäkköprikaatin sotilaat kuitenkin havaitsivat venäläisen rynnäkköryhmän ajoissa ja avasivat tulen. Sen seurauksena hyökkääjä ei voinut edetä.

Epäonnistuneen rynnäkön jälkeen eloonjääneet venäläiset piiloutuivat asuintaloihin ja kellareihin.

Drooneilla tehdyn tiedustelun jälkeen ukrainalaiset löysivät viimeisetkin venäläissotilaat ja eliminoivat koko hyökkäysryhmän.

Ukrainan 7. armeijakunta on julkaissut tilillään kuvamateriaalia (jutun alla) hyökkäyksen torjunnasta ja rakennuksiin piiloutuneiden venäläissotilaiden eliminoimisesta.

Venäjän joukot etenivät äskettäin Pokrovskin, Borovan, Kostjantynivkan-Druzhkivkan ja Huljaipolen suunnilla sekä Zaporižžjan alueen länsiosissa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

