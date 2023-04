Venäläisten vyöry Georgiaan herättää uusia turvallisuushuolia

Vladimir Putinin aloitettua helmikuussa 2022 avoimen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan 3,7 miljoonan asukkaan Georgiaan on virrannut yhä enemmän maahanmuuttajia Venäjältä. Osa georgialaisista suhtautuu ranskalaislehti Le Point’in mukaan myönteisesti tulokkaisiin, jotka tuovat piristysruiskeen maan talouteen, mutta moni ajattelee toisin.

Georgian pääkaupunkia Tbilisiä koristavat graffitit ja tarrat, joissa lukee ”Venäjä on miehittäjä”, ”Venäläiset ulos!” ja ”Venäjä on terroristivaltio”. Jotkin liikkeet eivät palvele venäläisiä asiakkaita ennen kuin nämä ovat allekirjoittaneet Putinia vastustavan julistuksen.

Le Point’in haastattelema georgialaisaktivisti Tsotne Žaparidze muistuttaa Venäjän miehittäneen vuodesta 2008 alkaen Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa, jotka Kreml on tunnustanut itsenäisiksi valtioiksi.

– Miten voimme niin helposti toivottaa tervetulleeksi ihmisiä maasta, joka miehittää 15:ttä prosenttia alueestamme? Hyvä on, he tulevat pakoon sotaa, mutta tietävätkö he, mitä täällä on tapahtunut? Heidän olisi syytä kunnioittaa historiaamme, hän sanoo.

”Maanmiesten” osuus kasvussa

Epäluulot maahanmuuttajien vyöryä kohtaan ovat kansalaisfoorumi Gamziria johtavan Nona Mamulašvilin mielestä perusteltuja, sillä Georgiaan on hänen mukaansa tullut jo lähes 300 000 venäläistä – ei vain 112 000, kuten viralliset tilastot kertovat.

– Jos georgialaisia lähtee edelleen maasta 100 000 ihmisen vuosivauhdilla, meillä voi muutaman vuoden kuluttua olla 20–30 prosentin venäläisvähemmistö, hän toteaa.

Tähän sisältyy georgialaista Grass-ajatushautomoa johtavan Sergi Kabanadzen mukaan ilmeinen riski siitä, että Kreml saa uuden tekosyyn puuttua maan sisäisiin asioihin ”maanmiesten” puolustamisen varjolla. Uhkaa kasvattaa hänen mukaansa se, että tulijoiden vyöry ei suinkaan ollut suurimmillaan heti hyökkäyssodan alettua, vaan vasta Putinin julistettua osittaisen liikekannallepanon syksyllä 2022.

– On eri asia toivottaa tervetulleiksi hallintoaan vastustavia venäläiset kuin venäläiset, jotka eivät halua kuolla armeijan riveissä. Jälkimmäiset eivät välttämättä vastusta Putinin rikoksia, hän sanoo.

Oli niin tai näin, venäläiset tuntevat olonsa Georgiassa ilmeisen kotoisaksi.

– Ilmasto ja viinit miellyttävät heitä, ja he pitävät meitä hyvänä ravintolana, Mamulašvili toteaa.

Toisin kuin muihin Neuvostoliitosta itsenäistyneisiin maihin, kuten Kazakstaniin, Georgiaan venäläiset eivät tarvitse viisumia. Tämän seurauksena maahan virtaa runsaasti myös venäläistä rahaa. Le Point’in mukaan vuonna 2022 Georgiaan siirrettiin 2 miljardia dollaria Venäjältä ja sinne perustettiin 15 000 venäläisyritystä, kun edellisvuonna luku oli vajaa tuhat.

Kehitys on kiihdyttänyt rajusti inflaatiota, mikä on tuskallista tavallisille georgialaisille. Esimerkiksi Tbilisissä vuokrataso on lähes kaksinkertaistunut vuodessa.