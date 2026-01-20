Venäläisten lihahyökkäys päättyi verilöylyyn – ”rynnäkkö ilman suunnitelmaa”

Venäjän joukot eivät ole muuttaneet taktiikkaa Slobozhanskin suunnalla Ukrainan Harkovan alueella. Hyökkääjän kerrotaan turvautuvan edelleen suuriin ”lihahyökkäyksiin”.

Lihahyökkäyksillä tarkoitetaan jalkaväen hyökkäyksiä, joita tehdään ilman tykistön tukea ihmisaaltoina vihollisen asemia kohti.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV:n haastatteluun.

Ukrainan kansalliskaartin 13. prikaatiin kuuluvan pataljoonan henkilöstöpäällikkö ”Morty” kertoo yksikön torjuneen hiljattain tällaisen hyökkäyksen.

Hänen mukaansa venäläiset ryntäsivät eteenpäin ilman minkäänlaista valmistautumista tai suunnittelua. Hyökkääjät huomattiin ajoissa, koska prikaati valvoo etulinjan lisäksi myös venäläisten taistelumuodostelmia syvemmällä etulinjan toisella puolella. Siten ukrainalaiset pystyivät varautumaan ja aiheuttamaan kovia tappioita venäläisille.

– 70 (venäläisen) vahvistettiin kuolleen.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella. Venäjän joukot etenivät Sumyn ja Harkovan alueilla sekä Slovjanskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.