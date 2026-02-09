Venäläisten lihahyökkäykset tuhotaan välittömästi – ”erittäin kovia tappioita”

Venäjän joukot tekevät edelleen ”lihahyökkäyksiä” Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan alueella, kertoo Ukrainan 110. mekanisoidun prikaatin tiedottaja Ivan Sekach.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Channel 24 -median haastatteluun.

Lihahyökkäyksillä tarkoitetaan jalkaväen hyökkäyksiä, joita tehdään ilman tykistön tukea ihmisaaltoina vihollisen asemia kohti.

Sekachin mukaan venäläisten lihahyökkäyksiin osallistuu paljon alkoholisteja, huumeidenkäyttäjiä ja sairaita.

– Vihollisen miehittämättömät ilma-alukset ovat voimakas uhka, sitä ei voi kiistää. Mutta näissä roskaväen (lihahyökkäyksissä) ei ole taktiikkaa, heitä vain heitellään (rynnäköihin), ei ole tykistötukea, ei ole ilmatukea, Sekach sanoo.

– He käyttävät joskus sumua apunaan, mutta droonimme tuhoavat heidät silti välittömästi… joten he kärsivät tällä hetkellä erittäin raskaita tappioita.

Venäjän joukot jatkavat niin sanottua kognitiivista sodankäyntiään, jossa käytetään pienimuotoisia rajat ylittäviä iskuja aiemmin hiljaisilla etulinjan alueilla Pohjois-Ukrainassa. Näin yritetään vakuuttaa länsimaat siitä, että Ukrainan etulinjat ovat romahtamassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Kyse on psykologisesta operaatiosta, jonka tarkoituksena on muokata informaatioympäristöä ja asettaa odotuksia Moskovan eduksi.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Huljaipolen lähellä Zaporižžjan alueella.