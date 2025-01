Venäläisryhmä tähtää aktiiviseen vastarintaan – ”kannatamme vapaata Ukrainaa”

Eurooppaan on ranskalaislehti Le Monden mukaan muodostettu uusi Vladimir Putinin hallintoa vastustava ryhmittymä, jolla on maanalaista toimintaa myös Venäjän sisällä.

Joulukuussa Berliinissä kokoontunut venäläisryhmittymä pyrkii olemaan Putinin diktatorisen hallinnon täydellinen vastakohta: moniarvoinen ja suvaitsevainen, lähellä ruohonjuuritasoa ja horisontaalisesti toimiva.

– Tavoitteena on edustaa niitä venäläisiä, jotka eivät samaistu hallintoon eivätkä maanpaossa toimiviin liikkeisiin. Me kaikki vastustamme Kremliä ja sotaa, kannatamme vapaata Ukrainaa ja demokratiaa Venäjällä, ryhmittymän koordinaattorina toimiva Katia Moroko kertoo Le Mondelle.

Ryhmittymä kokoaa hänen mukaansa yhteen yli 80 järjestöä, joista useimmat on perustettu sen jälkeen, kun Kreml aloitti helmikuussa 2022 ”sotilaallisen erikoisoperaationsa Ukrainaa vastaan”.

Berliinissä kokoontuneita aktivisteja lehti luonnehtii enimmäkseen nuoriksi ja kiihkeiksi, mutta järjestäytyneiksi ja kurinalaisiksi ihmisiksi, jotka haluavat toteuttaa konkreettista ja koordinoitua vastarintaa pelkkien puheiden sijaan.

Ryhmittymä on kielletty Venäjällä, ja vaikka valtaosa sen jäsenistä elää maanpaossa, noin 15 prosenttia sen toimintaan osallistuvista operoi yhä kotimaassaan. Heidän turvallisuutensa takaamiseksi Berliinin kokoontumisen kaikista yksityiskohdista ei voida lehden mukaan raportoida, ja useat osallistujista haluavat pysyä nimettöminä. Myös tieto kokouspaikasta Berliinissä pidettiin salassa aivan viime hetkeen saakka.

– Tämä on todellinen sodanvastainen liittouma. Yksi tavoitteistamme on auttaa vapauttamaan tuhansia Venäjän laittomasti pidättämiä ukrainalaisia siviilejä. Tästä on tärkeää puhua enemmän, ennen kuin he kuolevat, ihmisoikeusjuristi Valeria Vetotškina sanoo.

– Olemme salaa läsnä [Venäjän] sisällä ja olemme onnistuneet luomaan luotettavan turvajärjestelmän, jonka ansiosta kykenemme toimimaan ja tekemään yhteistyötä demokratiaa ulkomailta käsin kannattavien Venäjän kansalaisten kanssa, ryhmittymää edustava Lukas Zalalis toteaa.