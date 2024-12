Venäläispankkien taloudelliset paineet kasvavat

Mitätöinti kattaisi enintään kymmenen miljoonan ruplan (noin 94 400 dollaria) lainat ja koskisi myös puolisoita.

Tämä tuli venäläisten sotilaiden lainanlyhennyslomien lisäksi. Riippumaton venäläinen mediaorganisaatio Mediazona raportoi, että tällaisia takaisinmaksulomia on myönnetty 411 000 kappaletta.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän taloudelliset kannustimet armeijaan liittyville on lähes varmasti tarkoitettu turvaamaan korvaajia maan jatkuvasti kasvaville miestappioille. Venäläisiä on brittiarvion mukaan kuollut ja haavoittunut koko sodan aikana yhteenä yli 760 000. Marraskuussa tappiot olivat keskimäärin 1 523 miestä päivässä.

– Kannustimilla on myös lähes varmasti tarkoitus vähentää Venäjän mahdollisuuksia joutua toteuttamaan lisää liikekannepanoja, joita Venäjän johto pitää sekä vahingollisena sodan julkiselle tuelle että lisää haitallisen laajamittaisen maastamuuton riskiä, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Lainojen lyhennysten poistaminen lisää brittitiedustelun mukaan suurella todennäköisyydellä venäläisten pankkien taloudellisia paineita vuoteen 2025 asti korkeiden korkojen ja sanktioiden aiheuttamien paineiden lisäksi.

– Tämä heikentää lähes varmasti pankkisektorin kykyä vastata mahdolliseen taloudelliseen sokkiin.

