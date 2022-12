”Venäläisopiskelijoiden aivopesu on jo vaarallisempaa kuin Neuvostoliitossa”

Venäjän korkeakouluopetus on kärsinyt professori Vladimir Gelmanin mukaan tämän vuoden aikana tyrmäyksen, joka on mittakaavaltaan verrattavissa toisen maailmansodan aikaan.

Venäjän korkeakouluilta on hänen mukaansa muun muassa estetty pääsy kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin ja tietokantoihin, jotka olisivat välttämättömiä akateemisen työn sekä perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden koulutuksen kannalta.

Presidentti Vladimir Putinin Ukrainaa vastaan aloittaman ”sotilaallisen erikoisoperaation” käynnistyttyä monet korkeasti koulutetut yliopisto-opettajat ja tutkijat lähtivät Venäjältä ja vetivät usein mukanaan suuren joukon opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia. Kreml ei enää katso tarvitsevansa akateemista älymystöä, vaan ainoastaan kuuliaisia seuraajia.

– Venäjän korkeakoulutuksen helmikuun 2022 jälkeen kärsimät menetykset yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla näyttävät kuitenkin olevan vasta alkusoittoa tuleville, paljon vakavammille muutoksille, Helsingin yliopiston Venäjän politiikan professorina toimiva Gelman sanoo verkkolehti Riddlessä.

Hän viittaa kaikille yliopisto-opiskelijoille vuodesta 2023 alkaen pakolliseen Venäjän valtiollisen aseman perusteet -kurssiin, jonka ilmeisenä tarkoituksena on varmistaa jokaisen opiskelijan ehdoton ja vankkumaton lojaalisuus niin Ukrainan vastaiselle ”erikoisoperaatiolle” kuin kaikille muillekin Venäjän johtajien valtuuttamille toimille.

Kurssin käynnistämisellä näyttää olevan Kremlin silmissä kiire, koska useiden tutkimusten mukaan juuri yliopisto-opiskelijat ja muu nuoriso suhtautuvat Kremlin politiikkaan kaikkein kriittisimmin. Samankaltainen putinistista ideologiaa levittävä ”Puhutaan tärkeistä asioista”-kurssi on sisällytetty koulujen oppimääriin jo aiemmin.

Salaliittoteoriat avainasemassa

Voimistuva pyrkimys opiskelijoiden aatteelliseen aivopesuun saattaa Gelmanin mielestä osoittautua paljon haitallisemmaksi Venäjän korkeakoulutukselle kuin neuvostoajalta tuttu marxismi-leninismiin perustunut ideologinen indoktrinaatio.

Neuvostoaikana nojattiin osittain vanhentuneisiin ja välillä virheellisiin käsityksiin, mutta osa opiskelijoille tarjotusta tiedosta oli silti varsin luotettavaa.

– Venäjän nykyisellä ideologisella opilla on erilaiset juuret, joihin ei määritelmällisesti liity mitään tieteellistä tietoa maailmasta, Gelman sanoo.

Salaliittoteorioiden edistäminen eri muodoissaan – olipa sitten kyse Venäjän YK-suurlähettilään toinen toistaan hämmentävämmistä puheenvuoroista tai Putinin teoriasta, jonka mukaan Ukraina on syntynyt V.I. Leninin päähänpistosta – on hänen mukaansa yksi Kremlin keskeisimmistä tavoitteista.

– On tärkeää olla pitämättä tätä aivopesupyrkimystä vain yhtenä suhteellisen harmittomana osana kaikkia niitä tuhoisia toimia, joihin Kreml on ryhtynyt. Ihmisiä, joiden mieli on saanut salaliittolaisen maailmankuvan tartunnan, ei todennäköisesti ole helppoa siitä parantaa. Ideologinen neuvostoindoktrinaatio ei ollut kohtalokasta, vaikka se rampauttikin nuorten maailmankuvan. Neuvostoajan jälkeinen ideologinen indoktrinaatio, joka perustuu salaliittoteorioihin, on sen sijaan omiaan tappamaan kriittisen ajattelukyvyn useilta tulevilta venäläissukupolvilta.