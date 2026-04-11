Venäläismedia maalaa synkkää kuvaa Itä-Suomesta – ”Sotilaselämää saarretussa linnoituksessa”

Yksi Venäjän suurilevikkisimmistä päivälehdistä on julkaissut Itä-Suomen tilannetta käsittelevän artikkelin, jossa aluetta verrataan muun muassa saarrettuun linnoitukseen sekä post-apokalyptisen Stalker-elokuvan maisemiin.

Kremliä myötäilevässä Moskovskij Komsomoletsissa julkaistu artikkeli kantaa otsikkoa ”Suomalaiset rajakaupungit tekevät kuolemaa Venäjä-suhteiden tuhoamisen vuoksi”. Jutussa korostetaan muun muassa satoja konkursseja, joita rajasulku on väitetysti aiheuttanut.

Kun Suomen ja Venäjän rajan ylitti 2000-luvun alkupuolella, oli artikkelin mukaan kaikki toisella puolella venäläistä. Ruplat kävivät maksuvälineinä ja kauppojen parkkipaikoilla liehuivat yhdessä Suomen ja Venäjän liput.

Yhtäkkiä tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Ympäristö vaikuttaa silminnäkijöiden mukaan autiolta, seepianväriseltä, kuin suoraan [Andrei] Tarkovskyn Stalker-elokuvasta, artikkelissa kommentoidaan.

– Vain ikivanhat käsikärryt puuttuvat.

Venäjältä tullessa vastassa on nyt vain muuri, jonka toisella puolella on tyhjyyttä.

Artikkelissa tosin tarkennetaan, että muurilla tarkoitetaan tässä tapauksessa uutta raja-aitaa. Rajalla työmatkalla käyneen Viktor K:n mukaan aidan päällä on piikkilankaa ja joka puolella kameroita sekä liiketunnistimia.

Itäsuomalaisten elämästä artikkeli ei maalaa ruusuista kuvaa.

– Elämä ei ole normaalia tavallisten kansalaisten elämää, vaan melkein sotilaselämää, kuin saarretussa linnoituksessa, artikkelissa kuvaillaan.

Lappeenrannassa on tyhjiä liiketiloja. Turistien määrä on romahtanut. Imatralla kaupunki pärjää vain voimalaitoksen ja vanhan teollisuuden voimin.

– Newtonin lait pätevät edelleen ja valtio tukee [kaupunkia] tuilla. Suurimmaksi osaksi tulevaisuudennäkymiä ei kuitenkaan ole, Imatrasta todetaan.

Suomen rajasulkua artikkelissa käsitellään negatiivisesti. Moskovskij Komsomoletsin mukaan Venäjän puolelta tuli Suomeen vain joitakin satoja turvapaikanhakijoita, joiden liikkeitä Venäjä ei voinut rajoittaa – eiväthän he olleet Venäjän kansalaisia. Tämä perusteella Suomi sitten sulki rajan.

Ukrainan sotaa ei sen sijaan artikkelissa mainita lainkaan.

Rajasulku on artikkelin mukaan suomalaisten mieleen, talousvaikeuksista huolimatta.

– Menetetyt miljoonat ovat suomalaisten näkemysten mukaan hinta täydellisestä irtautumisesta Venäjästä, joka nähdään Helsingissä vahvuutena, artikkelissa todetaan.

Ennen kaikkea lehdessä harmitellaan sitä, että rajasulku on tuhonnut luottamuksen ja inhimilliset yhteydet rajan molemmin puolin. Ensisijaisina hyötyjinä ovat artikkelin mukaan poliitikot, jotka voivat käyttää rajasulkua julkisuuskeinona.

Itäsuomalaisille rajasulku on kuitenkin lehden mukaan paluu menneisyyteen.

– Rajakaupungeille, yrityksille ja ihmisille aidan molemmin puolin kyse ei ole turvallisuudesta, vaan paluusta kylmään sotaan. Vähemmän tilaa, vähemmän mahdollisuuksia, vähemmän tuttuja vapauksia, mutta enemmän vihaa ja väärinymmäryksiä, artikkelissa todetaan.