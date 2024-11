Venäläislehti julkaisi asiakirjat: Kaapelirikosta epäillyn aluksen kapteenin henkilöys selvisi

Leningradin alueen paikallislehti 47News on julkaissut kahden katkenneeseen tietoliikennekaapeliin liitetyn kiinalaisalus Yi Peng 3:n asiakirjoja. Yi Peng 3 lähti Ust-Lugan eli Laukaansuun satamasta perjantaina 15. marraskuuta matkalle kohti Egyptin Port Saidia.

17. marraskuuta katkesi Ruotsin ja Liettuan välinen tietoliikennekaapeli, ja seuraavana päivän aamuyöstä Suomen ja Saksan välinen tietoliikennekaapeli. Nyt kiinalainen Yi Peng 3 on ollut tiistaista saakka pysäytettynä kansainväliselle merialueelle Tanskan Kattegatiin. Sitä vartioi herkeämättä Tanskan puolustusvoimien alus.

Yi Peng 3:sta ei tiedetä kovin paljon. Se on vuonna 2001 Koreassa rakennettu kuivarahtialus – 225 metriä pitkä ja 32 metriä leveä. Sen syväys on 14,5 metriä. Aluksen omistaa laivanvarustamo Ningbo Yipeng Shipping, joka on rekisteröity Kiinan Ningboon. Yi Peng 3:n bruttovetoisuus on 40 622 tonnia. Ennen vuonna 2016 alus liikennöi Kreikan lipun alla nimellä Avra.

47Newsin saamien asiakirjojen mukaan Yi Peng 3 oli ennen Laukaansuuhun saapumistaan lastannut Murmanskista hiiltä yhteensä neljästi. Port Said Egyptissä ei ole Laukaansuun satamalle annettujen tietojen mukaan Yi Pengin viimeinen määränpää. Päätesatama on Caofeidian Kiinan Bohainmerellä.

Yi Peng 3:n toimittamasta miehistön terveystodistuksesta käy ilmi, että aluksen henkilökunta on Kiinasta. Asiakirjassa kerrotaan myös aluksen kapteenin nimi. Se on kiinalainen.

Sosiaalisessa mediassa levisi tiistaina ja keskiviikkona väitteitä, että aluksen kapteeni olisi Venäjän kansalainen. Myös saksalaislehti Bild julkaisi väitteen. Väitteet perustuivat muihin meriliikenteen asiakirjoihin, joista kävi tarkemmalla tarkastelulla ilmi, että kyseinen mies oli toiminut Yi Peng 3:n luotsina aluksen poistuessa Laukaansuun satamasta.

Saksalaisen RTL-kanavan faktantarkastaja jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan hänen kanssaan käymästään viestinvaihdosta.

– Katsoin, se [alus] tuotiin ulos 15. päivä, luotsaus kesti 1,5 tuntia, mies kertoi.

Hän ei muistanut aluksen miehistöä tarkemmin, kun mutta kuvaili heitä kiinalaisiksi sillä hänen mukaansa kiinalaisten alusten miehistö on yleensä kiinalaista.

To clarify: the man mentioned in the port data is the pilot of the port NOT the captain of Yi Peng 3. His name is linked to several vessels. And he confirmed it to me https://t.co/npYHcB38LC pic.twitter.com/iPpq5jbjEU

