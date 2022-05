Venäläiskenraalin hyytävät Ukraina-suunnitelmat

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen maahanlaskujoukkojen komentaja, kenraalieversti evp. Vladimir Šamanov sanoi RBK-kanavan haastattelussa 22. toukokuuta, että Venäjän olemassaolo perustuu valloituksille ja myönsi sodan todella olevan venäläisten ”käyntikortti”.

– Geopoliittisesti se on mennyt niin. Kansakuntamme luotiin alueellisen laajentumisen kautta. Jokainen kansakuntamme rajojen ulkopuolella oleva, huolimatta hänen kansallisuudestaan, on venäläinen. Tämän kollektiivisen venäläisen on pitänyt aina olla valmis puolustamaan Äiti Venäjää, sanoi Šamanov käyttäen etnistä venäläistä tarkoittavaa sanaa russkij ”venäjänmaalaista” tarkoittavan rossiskij sijaan.

Venäjän sankarin arvonkin omaavan Šamanovin mukaan tämä ”etnisyyksien yhteenliittymä” ja monet muut ihmisluonnon piirteet ovat luoneet venäläisen armeijan.

– Viiden vuoden välein tehtävien sotilaallista suorituskykyä mittaavien tutkimusten mukaan eroamme muista kansakunnista, ylittäen kaikki muut, ylivoimaisuutemme on maailmanlaajuisesti tunnustettua.

Šamanovin mukaan ”ukrainalainen nationalismi ja uusfasismi on nyt hämmentävää” ja hän näkee ”mitä nämä äpärät tekevät”. Hänen mukaansa ukrainalaisten ajattelun ”denatsifiointi” vie aikansa, mutta ”Suuren Isänmaallisen sodan jälkeläisinä” venäläiset vievät sen loppuun, ”kuten esi-isämmekin”.

– Ei ole syytä lohduttaa itseään. Tämä on pitkään jatkuva levy. Jos haluamme luoda normaalit olosuhteet kansakunnallemme, tuleville sukupolvillemme, tarvitsemme 20–40 vuotta, yhden tai kahden sukupolven vaihtamisen, jotta saamme täysin kitkettyä pois tämän sairauden. Se ei tule olemaan helppoa. Se tulee tapahtua meidän kontrollissamme, koska mikään muu maa ei tule sitä tekemään.

Šamanov myöntää, että ”yksi suurimmista virheistä” oli olettaa ”ukrainalaisten tulevan tervehtimään meitä kukkasin”, ja tämä ”virhe saatiin tuntea kunnolla ensimmäisten viiden päivän aikana”.

– Nyt olemme päässeet yli tästä, mutta paljon on vielä tehtävää.

Ukrainan tulevat rajat riippuvat Šamanovin mukaan naapurimaiden ”Puolan, jossain määrin Baltian maiden ja Romanian” valtapyrkimyksistä. Erityisesti hän korosti Puolan olevan aina Venäjän vihollinen.

– Edessä tulee olemaan pitkä ajanjakso, kun Ukrainassa on ainoastaan me, koska meidän tulee demilitarisoida Ukraina kokonaan, ja se ei tule olemaan helppoa, se vie 5–10 vuotta. Toiseksi, sen yhteydessä tulee denatsifikaatio ja uuden uusnatsien tahraamattoman hallituksen perustaminen.

Šamanovin mukaan, jos ”nämä kaksi asiaa eivät toteudu, Ukrainaa ei tarvita, koska meillä on sataprosenttisina liittolaisina Luhanskin ja Donetskin kansantasavallat sekä Krim on meidän”.

Hänen mukaansa ”natsit” ovat tuhonneet Ukrainan infrastruktuurin ja sanoi, että sodan myötä Ukrainasta jää mitään jäljelle. Šamanov käytti nimenomaan Venäjällä kiellettyä nimitystä ”sota” (vojna) erikoisoperaation sijaan.

Kysymykseen siitä, mitä Venäjä aikoo tehdä täysin maan tasalle tuhotulle Mariupolille, vastasi Šamanov seuraavasti:

– Me rakennamme Mariupolin uudelleen. Me saamme haltuumme heidän miljardöörinsä.

Tämän jälkeen Šamanov fantasioi Ukrainan poliittisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien tuomitsemisesta. Samalla hän käytti erittäin vulgaaria kieltä kutsuen nimeltä ukrainalaisia poliitikkoja, sotilaita ja journalisteja äpäriksi, ihmisroskiksi, ulosteeksi sekä peräpukamiksi. Hän myös hekumoi naulojen lyömisestä heidän syytetyn penkkeihinsä.

– Meillä on jo alustava pohja kansainvälisen tuomioistuimen perustamiseksi. Keskustelemme asiasta Kiinan ja muiden BRICS-maiden kanssa. Sadan prosentin varmuudella tulee kansainvälinen tuomioistuin, kuten Nürnbergissä, vakuutti Šamanov.

Here is a video with jarring quotes from Russian State Duma Deputy Defense Committee Chairman Vladimir Shamanov, former Commander-in-Chief of the Russian Airborne Troops, accused war criminal. He talks about Russia's horrific plans for Ukraine, its gov't leaders and journalists. pic.twitter.com/glE906igKY

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 29, 2022